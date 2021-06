Poslanci pokračujú v mimoriadnej schôdzi, opozícia chce odvolať Mikulca

Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú od stredajšieho rána v mimoriadnej schôdzi, na ktorej chce opozícia odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). V úvode dňa vystúpila exministerka vnútra a nezaradená poslankyňa Denisa Saková. Kritizuje pomery v polícii, ktorá podľa nej nemá rozviazané ruky a upadla do chaosu a anarchie. Do rozpravy je ešte písomne prihlásených približne desať poslancov, do diskusie sa následne môžu poslanci prihlásiť aj ústne.