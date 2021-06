Pandemická situácia sa opäť zlepšila. Zvyšný Sputnik by sme mohli predať

Pandemická situácia na Slovensku sa opäť zlepšila. V nemocniciach je v tejto súvislosti hospitalizovaných viac ako 200 pacientov. Prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je zaočkovaných viac ako 1,9 milióna ľudí. V stredu o tom po rokovaní vlády informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. Dávky vakcín Sputnik V by Slovensko mohlo predať alebo darovať krajinám západného Balkánu. Rokovať o tom by mohla vláda budúci týždeň.

Správu aktualizujeme.

Lengvarský: Zvyšné dávky Sputniku V by Slovensko mohlo predať či darovať

Dávky vakcín Sputnik V by Slovensko mohlo predať alebo darovať krajinám západného Balkánu. Rokovať o tom by mohla vláda budúci týždeň. Prihlasovať sa na očkovanie bude možné do 30. júna. V stredu to po rokovaní vlády oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Ako vyplýva z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), na ruskú vakcínu aktuálne čaká 5898 ľudí. Najväčší záujem o ňu prejavili ľudia vo veku od 40 do 44 rokov. Tých je v čakárni aktuálne 709.

O vedľajších účinkoch vakcíny bude pravidelne informovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Lengvarský nevylúčil zriadenie splnomocnenca na riešenie pandémie

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nevylúčil zriadenie splnomocnenca na riešenie pandémie. Uvidí, ako sa bude situácia vyvíjať. Reagoval tak na mimoparlamentnú Dobrú voľbu, ktorá vyzvala na vytvorenie takejto pozície.

Lengvarský si myslí, že na Slovensku je dostatok kompetentných orgánov, ktoré by pandémiu mali riešiť. Splnomocnenec pre pandémiu by podľa ministra musel dostať špeciálne právomoci, a to je legislatívny proces. „Zamýšľali sme sa nad tým skôr, ako myšlienku to úplne nevylučujem,“ poznamenal.

Mimoparlamentná Dobrá voľba vyzýva vládu SR, aby nepodceňovala prípravu na tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu a aby predstavila jasný plán. Zároveň jej navrhuje, aby vytvorila pozíciu splnomocnenca na riešenie pandémie a koordináciu úloh.