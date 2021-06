Rusko podľa Hegera môže byť partner, ak bude rešpektovať pravidlá

Rusko môže byť partnerom, ale len ak bude rešpektovať pravidlá medzinárodného systému. Povedal to pre agentúru AFP premiér SR Eduard Heger.

V stredu sa v Ženeve koná summit medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Slovensko, krajina s približne 5,4 milióna obyvateľov, je podľa AFP jednou z najviac proruských spomedzi postkomunistických krajín a často sa stavia do pozície mosta medzi Ruskom a Západom.

„Chceme budovať dobré vzťahy aj s Ruskom, musí to však byť v súlade s pravidlami, v súlade s medzinárodnými zmluvami, v súlade s našimi zákonmi,“ povedal Heger popri bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2021 Bratislava Forum, ktorá sa v týchto dňoch koná v Bratislave.

Napätie medzi Západom a Ruskom sa vystupňovalo v súvislosti s viacerými udalosťami vrátane anexie Krymu Ruskom v roku 2014, podpory dlhoročného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a otrávenia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, píše AFP.

Korčok: EÚ by sa mala zamerať na realistickejšie ciele

Európska únia by sa namiesto globálnych ambícií mala zamerať na realistickejšie ciele. V diskusii na konferencii Globsec to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). Oblasťami, ktoré by únia mala vnímať ako prioritu, sú podľa neho napríklad Západný Balkán, Ukrajina, Blízky východ alebo Severná Afrika.

„Mali by sme prehodnotiť úroveň ambícii, ktoré chceme dosahovať," povedal minister. Únia podľa neho môže mať ambiciózne zámery, tie však narazia na praktické komplikácie, ako napríklad v prípade Lukašenkovho režimu v Bielorusku. „A toto odhalí, aký máme v skutočnosti vplyv," povedal s tým, že on sám podporuje skromnejšie ambície s jasne definovanými cieľmi. „EÚ bola vytvorená pred sedemdesiatimi rokmi, ale nie na presadzovanie našich záujmov mimo hraníc," dodal.