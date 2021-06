Lengvarský: Povinnosť PCR testov do detských táborov je definitívna

Povinnosť PCR testov pre deti nad desať rokov, ktoré pôjdu v lete do táborov, je definitívna. Potvrdil to po rokovaní vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Poznamenal, že deti do desať rokov sa pred nástupom do tábora nebudú musieť testovať.