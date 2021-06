Kočnerovmu advokátovi podmienečne pozastavili výkon funkcie za motáky

Ako prvý na záležitosť upozornil Denník N.

Podľa SAK advokát počas návštevy svojho klienta vo výkone väzby 20. septembra 2019 v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestov odňatia slobody Nitra „prevzal od klienta neznámy predmet takým spôsobom, že sa po začatí porady s klientom postavil súčasne s ním tesne vedľa seba, chrbtom k dverám a spojením spustených rúk prevzal predmet, o ktorom následne do miestnosti vstupujúcej príslušníčke Zboru väzenskej a justičnej stráže tvrdil, že ide o prázdne sprejové kvapky do nosa, ktoré chcel hodiť po odchode z miestnosti do koša".

Podľa disciplinárneho senátu týmto konaním porušil povinnosti advokáta. Disciplinárny senát zároveň Šabíkovi uložil verejné napomenutie, pričom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť už v decembri 2020.

Samotný Marian Kočner čelí pre zasielanie nepovolených správ z väzby, takzvaných motákov, obžalobe pre marenie spravodlivosti. Okresný súd Bratislava I by mal v tomto prípade predbežne prejednať obžalobu v stredu 23. júna.