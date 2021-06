Mikulec opäť o Lučanskom a záhadných 'oni': Chceli, aby robil veci, čo nechcel

VIDEO: Mikulec o slovách Lučanského, že ho tlačia do vecí, ktoré nechce robiť.

Vo svojom vystúpení v parlamente opísal časť rozhovoru, ktorý spolu mali, keď Lučanský ešte pôsobil ako šéf polície. "Mne povedal do očí, keď odchádzal: Čo si myslíte, pán minister, čo sa stane, keď odídem? Povedal som mu, že neviem. Pán minister, buď ma dajú dole oni alebo sa dám dole ja“.

Nešpecifikoval, kto sú to „oni“. Vystupujú však aj v Mikulcových ďalších slovách, počas neskoršej debaty s novinármi, keď sa ho pýtali, čo mali jeho slová znamenať. „Čo mám viac o tom vysvetľovať, toto mi povedal on.“ uviedol Mikulec. „Ja som sa ho ešte spýtal, chcel som to zľahčiť, že prečo by sa mal báť niečoho takého, tak povedal, že chceli od neho niektorí ľudia, aby robil veci, ktoré on nechcel robiť, ale viac sme sa o tom nerozprávali,“ dodal minister.

VIDEO: Mikulec o Lučanského slovách: Buď ma dajú dole oni, alebo sa dám dole ja.

Nevnímal som to ako reálnu vec, odpovedal Mikulec na otázku, prečo nepodnikol nejaké kroky.

Romana Mikulca parlament neodvolal. Zo 135 prítomných bolo 53 poslancov, proti 72. Desiati poslanci sa zdržali, medzi nimi boli deviati poslanci z koaličného hnutia Sme rodina. Dvaja z Kollárovho hnutia nehlasovali, a to Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská. Ide o brata a manželku Vladimíra Pčolinského, exšéfa SIS, ktorý je momentálne v kolúznej väzbe. Pčolinský Mikulca kritizoval, ale nechcel s opozíciou hlasovať za jeho odvolanie.

VIDEO: Peter Pčolinský o Mikulcovi: Má v polícii bordel.