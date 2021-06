Klus: Musíme urobiť všetko preto, aby ľudia neobchádzali pravidlá cestovania

Musíme robiť všetko preto, aby pri návrate zo zahraničia občania neobchádzali pravidlá. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus to uviedol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu. Témou rokovania má byť práve režim na hraniciach, a to najmä v súvislosti so šírením delta variantu koronavírusu v Európe.