Zničí vírus prázdniny? Delta mutácia môže zabiť aj zaočkovaných

Aké bude leto? Pred začiatkom sezóny zasadol po tretí raz v tomto roku Ústredný krízový štáb. Dôvodom je delta alebo indická mutácia koronavírusu. Ale aj deravé pravidlá, ktoré platia pre Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia.

Pravda na tento problém poukázala v sobotu. A hneď v utorok sa ukázalo, že fanúšikovia, ktorí boli povzbudzovať na futbalovom zápase v Budapešti, si nesplnili povinnosť. Každý, kto prichádza na Slovensko zo zahraničia, sa totiž musí zaregistrovať v systéme eHranica. Túto povinnosť však zatiaľ nikto nekontroluje, dokonca nie je ani vymáhateľná.

Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo slovenských fanúšikov, aby prišli na PCR testovanie. Na budapeštianskych tribúnach totiž sedeli nielen maďarskí a slovenskí fanúšikovia, ale aj portugalskí. Takže okrem zážitku z majstrovského zápasu medzi maďarskou a portugalskou reprezentáciou si mohli odniesť aj nechcený suvenír. V Portugalsku sa totiž rýchlo šíri práve zákernejší delta variant vírusu a táto krajina má od stredy dokonca v cestovateľskom semafore čiernu farbu. Pri návrate z Portugalska preto treba ísť na 14 dní do karantény a nezmení to ani negatívny výsledok PCR testu na ôsmy deň po návrate.

Krčméry v tejto súvislosti pripomenul minulý rok – vírus sa začal nekontrolovateľne šíriť po marcovom zápase španielskej Valencie v talianskej Atalante. „Spôsobilo to katastrofu v Európe, nie je to šťastné, že v blízkosti Slovenska sa odohrávajú takéto podujatia,“ mieni Krčméry.

Delta mutácia je totiž infekčnejšia ako britský variant, ktorý v súčasnosti dominuje aj na Slovensku. Podľa Lengvarského chráni až druhá dávka očkovania. No v našej krajine je druhou dávkou zaočkovaných len 1,2 milióna ľudí, teda zhruba 20 percent.

„Nie je problém vycestovať na dovolenku, ale vrátiť sa naspäť. Preto sa musíme dohodnúť na určitých opatreniach, ktoré fungovali v prvej vlne. Je to taká bolestná udalosť, možno, že budeme musieť u niektorých siahnuť aj k povinnej štátnej karanténe,“ vyhlásil po zasadnutí krízového štábu Krčméry.

Ak už niekto chce na dovolenku do cudziny, infektológ radí ísť vlastným autom. Posádka sa tak rýchlejšie a flexibilnejšie prispôsobí aj rýchlo sa meniacim pravidlám pri cestovaní.

Na Slovensku nebola dosiaľ zaznamený výskyt delta mutácie. Lengvarský potvrdil, že sú dva prípady indickej mutácie, ide však o varianty alfa, ktoré sú menej infekčné. Podľa Krčméryho až 80 percent všetkých nových pozitívnych prípadov vo Veľkej Británii je spôsobených delta variantom. Delta mutácia sa v Európe šíri najrýchlejšie okrem Británie v Portugalsku.

Profesor Krčméry upozorňuje, že vírusu môžu podľahnúť aj zaočkovaní.

VIDEO: Ústradný krízový štáb aj o nebezpečných mutáciách koronavírusu.

Viac v pondelok

Výsledkom stretnutia Ústredného krízového štábu sú úlohy, ktoré musia jednotlivé rezorty splniť do pondelka. Ide najmä o lepšie trasovanie infikovaných, zlepšenie kontroly na hraniciach a zvýšenie počtu zaočkovaných.

Slovensko sa riadi cestovateľským semaforom, ktorý delí krajiny na zelené, červené a čierne. Zelené sú pomerne bezpečné, pri návrate z nich postačuje aj antigénový test. Červené krajiny nie sú veľmi bezpečné, preto každý, kto ich navštívil a prichádza na Slovensko, musí do povinnej karantény. Ak však na ôsmy deň absolvuje presnejší PCR test s negatívnym výsledkom, karanténa sa končí. Do čiernych krajín sa neodporúča cestovať. V opačnom prípade je povinná karanténa pre každého. Výnimkou sú služobné cesty.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) pripúšťa, že do karantény by museli ísť aj ľudia z tzv. zelených krajín. „Napriek tomu, že sme si mysleli, že zelené krajiny budú počas leta bezpečné, nemusí to tak byť. Ospravedlňujem sa občanom, ktorí si mysleli, že zelená krajina bude zelenou navždy, môže sa to zmeniť zo dňa na deň. Vystríhame všetkých, ktorí dnes cestujú mimo Slovenska, že sa môžu vrátiť do úplne iných podmienok, z akých odchádzali," upozornil Klus. Obáva sa, aby sa dovolenkári nepretvarovali, že boli len na zmrzline kúsok za hranicou, napríklad v Hainburgu, hoci prichádzajú z viedenského letiska a boli v rizikovej krajine.

VIDEO: Kde je aplikácia E-karanténa, ktorá by kontrolovala ľudí, ktorí prídu zo zahraničia a majú byť v karanténe? Chýba. Podľa Pellegriniho to ukazuje na neschopnosť vlády. Sulík tvrdí, že ponúkol riešenie, ale nebol záujem.

Štátna karanténa a sledovanie mobilov

Zavedenie povinnej štátnej karantény potvrdil aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Podľa neho môže mať rôzne podoby a ľuďom za jej nedodržanie môžu hroziť sankcie.

„Nie je to o tom, že niekomu chceme znepríjemňovať život, ale o tom, že chceme chrániť zdravie a životy ľudí,“ povedal po rokovaní Ústredného krízového štábu. Vláda sa zatiaľ nechystá obmedziť cestovanie na dovolenky, ľudí však varuje, že podmienky návratu sa môžu meniť. Nedá sa vylúčiť, že pravidlá pre nový variant koronavírusu nebudú meniť aj ďalšie krajiny v Európe.

Druhým pilierom bezpečnosti hraníc je sledovanie pohybu občanov cez mobilné telefónne čísla. Úrad verejného zdravotníctva využíva túto možnosť od začiatku apríla 2021.

„Údaje od operátorov prichádzajú pravidelne každý deň. Naši pracovníci tieto osoby kontaktujú. V kombinácii s ďalšími nástrojmi sa nám už podarilo zachytiť osoby, ktoré pozabudli na svoje povinnosti pri príchode na územie Slovenska," priblížila hovorkyňa úradu Daša Račková. Spôsob kontrol nechce bližšie špecifikovať, aby sa predišlo ich možnému mareniu. Priznáva však, že kontrola informácií, ktoré vypĺňajú ľudia prichádzajúci na Slovensko, je relatívne zložitá.

Podľa Račkovej hygienikom telekomunikačný zákon umožňuje získať len telefónne číslo bez akýchkoľvek ďalších údajov. „Na to, aby bola kontrola efektívnejšia, je potrebná zmena zákona, pretože dostávame zoznam telefónnych čísiel, ktoré boli vo vybraných krajinách, bez ďalších informácií," doplnila.

Bol to práve minister financií Igor Matovič, ktorý len minulý týždeň vyzval ľudí, aby čím skôr minuli poukazy od cestovných kancelárií, ktoré dostali za vlaňajšie zrušené dovolenky. „Takže hurá dovolenkovať a nebojte sa, cestovky neskrachujú a my im pomôžeme,“ hovorí Matovič vo videu, ktoré zverejnilo ministerstvo financií na sociálnej sieti. Vo štvrtok už na sociálnej sieti varuje pred strážením hraníc a treťou vlnou.

„Delta na Slovensku je, a je len otázkou mesiaca-dvoch, kým nebude aj u nás dominantná … čo pri mimoriadne nízkej zaočkovanosti a nízkom záujme o očkovanie je istota pre jesennú tretiu vlnu," napísal Matovič.

VIDEO: Igor Matovič odporúča ľuďom, aby išli na dovolenku. (9. 6. 2021)

Mutácií sa len tak nezbavíme

Medicínsky analytik inštitútu INEKO Dušan Zachar upozorňuje, že okrem podielu zaočkovaných bude určite jedným z dôležitých ukazovateľov, v akej miere sa u nás rozvinie na jeseň tretia vlna pandémie, aj dôsledné kontrolovanie a vynucovanie karanténnych a testovacích pravidiel, čo sa týka prichádzajúcich zo zahraničia.

„Musia byť nasadené viaceré kontrolné mechanizmy vrátane informácií od mobilných operátorov. Momentálne napríklad sú futbalové majstrovstvá Európy a mnohé zápasy sa konajú aj v červených a čiernych krajinách," mieni Zachar.

Mnohí fanúšikovia podľa neho cestujú letecky organizovane cez cestovné kancelárie, preto treba využívať rôzne zdroje informácií pri dodržiavaní pravidiel ochrany osobných údajov.

„Na základe týchto informácií treba dohľadávať kontakty, kontrolovať dodržiavanie pravidiel a v prípade ich nedodržiavania aj represívne a sankčne konať a informovať o tom verejnosť," dodal.

Naopak, medicínsky analytik Martin Vlachynský z inštitútu INESS si myslí, že je načase začať akceptovať fakt, že mutácie budú vznikať a šíriť sa svetom a zapracovať ho do života.

„Hraničné kontroly považujem za slepú cestu a nevykonával by som ich. Za posledný rok sme videli, že väčšina ,opatrení‘ ktorá vznikla, mala za úlohu hlavne signalizovať voličom, že ,niečo robíme‘ a skôr alebo neskôr sa zmenila na byrokratickú formalitu, ktorá znepríjemňovala život, ale dopad na šírenie nákazy bol otázny," nazdáva sa Vlachynský.