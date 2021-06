Národný cyklokoordinátor: Cyklistu treba obísť v druhom jazdnom pruhu

Prečo je téma 1,5-metrovej vzdialenosti pri obiehaní cyklistov dôležitá?

Treba povedať, že 1,5-metrová vzdialenosť je len kvapôčkou v celkovom zvyšovaní bezpečnosti cyklistov a chodcov ako najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Toto je len začiatkom a treba hľadať oveľa viac tém, ktoré je potrebné rozvinúť. Či už je to dodržiavanie rýchlosti, ktorú naozaj nie každý dodržiava. Aj preto nastávajú tieto kolízie. V obytných zónach a tam, kde to je potrebné, ako napríklad pred školami, treba uvažovať nad 30 km maximálnou povolenou rýchlosťou. Všade v zahraničí niečo také existuje. Touto novelizáciou zákona s 1,5-metrovým explicitným odstupom len začnime širšiu diskusiu o potrebe rozvoja bezpečnosti cyklistickej dopravy.

Čítajte viac Cyklisti sa chcú cítiť bezpečnejšie, žiadajú 1,5 metra na obiehanie

Prečo ju doteraz v zákone nemáme?

Už niekoľkokrát sme sa neúspešne pokúšali dať túto explicitnú 1,5-metrovú vzdialenosť do zákona. Skúšali sme to už od roku 2009. Nebola politická vôľa alebo len nedozrel čas. Bohužiaľ, čas dozrel až teraz, keď sa stalo niekoľko tragických nehôd. Signály od poslancov a ďalších zodpovedných ukazujú, že ak sa to objaví v návrhu zákona, tak bude pozitívnejšia diskusia ako doteraz. Tá doterajšia nevôľa by už mala byť minulosťou.

V čom bol problém?

Doteraz nám to príslušné orgány odmietali najmä preto, že nevedeli, ako to majú merať. Báli sa a nevedeli pochopiť, ako majú tí vodiči ísť mnohé minúty za cyklistom. Tu ale nejde o merania, a ani v okolitých krajinách to meranie nie je najpodstatnejšie.

Mal by zákon pevne zakotviť povinnosť vodiča obiehať cyklistu vo vzdialenosti 1,5 m? áno nie Zobraziť výsledky ankety Hlasovať áno 51,3% nie 48,7%

A čo je teda najpodstatnejšie?

Najpodstatnejšie je to dostať do povedomia vodičov. Aby vedeli, že pri predbiehaní cyklistu musia spomaliť, a ak ide oproti auto, tak počkať a potom bezpečne cyklistu v 1,5-metrovej vzdialenosti obísť. Malá pomôcka: polovica cestnej komunikácie tvorí práve tých 1,5 metra. Netreba preto ani merať, ale len vedieť, že cyklistu treba obísť v druhom jazdnom pruhu. Tá široká diskusia by ale nemala byť len o opatrnosti pri predbiehaní cyklistov, ale aj apelom pre samotných cyklistov. Na cestách sa tiež musia správať zodpovedne. Sú riadnymi účastníkmi cestnej premávky a musia dodržiavať všetky pravidlá, ktoré z toho vyplývajú.

Kedy však 1,5-metrová vzdialenosť už teda bude konečne určená zákonom?

V tejto chvíli sú moje informácie také, že existuje vôľa aj zo strany gestora príslušného zákona, teda ministerstva vnútra, tých 1,5 metra explicitne stanoviť už v pripravovanej súčasnej novelizácii cestného zákona. Veď tak to bolo nedávno schválené aj v Českej republike, kde schváleniu predchádzala masívna kampaň. V tom zaostávame. Môžem povedať za ministerstvo dopravy, že pripravujeme kampaň, ktorá má osloviť cyklistickú verejnosť a všetkých zainteresovaných, aby dodržiavali 1,5-metrovú vzdialenosť, ktorú nemáme ako jediná stredoeurópska krajina.

Ako vnímate túto aktuálnu petíciu?

Veľmi vítam túto iniciatívu. Sám som petíciu podpísal, a napriek tomu, že prišla po takej smutnej udalosti, som rád, že táto aktivita prišla. Dúfam, že legislatívna snaha kolegov z ministerstva vnútra pôjde ruka v ruke aj s príslušnou osvetovou kampaňou.

VIDEO: Herec Ivan „Tuli“ Vojtek: Aj cyklisti potrebujú spätné zrkadlá. (4. 6. 2021)