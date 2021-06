Čaputová: Kríza politická a pandemická bola nesmierne zlá kombinácia

Politická kríza spolu s pandémiou bola nesmierne zlá kombinácia. Rekonštrukcia vlády bola v danom čase nevyhnutnosťou, spory pripravovali o energiu a motiváciu nielen predstaviteľov koaličných strán, ale celú verejnosť. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v rozhovore pre TASR pri príležitosti dvoch rokov vo funkcii.

Zuzana Čaputová a primátorka Čiernej nad Tisou Marta Vozáriková počas privítania po príchode do mesta v rámci pracovného výjazdu prezidentky na Zemplíne.

„Ako som povedala pri vymenovaní novej vlády, je veľmi dôležité, aby obrazy nezhôd z minulosti boli postupne prekryté novým obrazom spolupráce a rešpektu. Pozornosť potrebujeme nasmerovať najmä k tým, ktorí v pandémii najviac stratili, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli na prahu prežitia,“ skonštatovala prezidentka. Poukázala na to, že chudobou sú ohrození nielen ľudia bez práce, ale celé rodiny, ktoré žijú bez úspor, prakticky len z ruky do úst.

Ako hovorí Čaputová, asi najväčšou výzvou a zároveň lekciou z politickej krízy pre ňu osobne bolo správne odhadnúť, kedy hovoriť a kedy mlčať. „Na jednej strane je pri komunikácii nevyhnutná veľká miera zdržanlivosti a uvážlivosti, na druhej strane je očakávanie, že budem komunikovať svoje názory, keď je to potrebné. Z úst prezidentky má slovo úplne inú váhu a medzi týmito dvoma polohami je potrebné hľadať balans,“ poznamenala.

Prezidentka hovorí, že každé rozhodnutie vzniká v špecifickej situácii a dôsledne ho zvažuje. „Nezamýšľam sa preto nad tým, či by som niečo menila, urobila inak. Skôr sa z každej situácie snažím poučiť a mať ju na pamäti pri ďalšom rozhodovaní v budúcnosti,“ odpovedala na otázku, či by pri pohľade do minulosti niečo zmenila vo svojom konaní.

V nasledujúcom období sa chce intenzívnejšie venovať sociálnym témam. „Aktívna však budem aj v ďalších oblastiach, ktoré sú súčasťou môjho mandátu a môjho hodnotového zamerania – najmä v otázkach právneho štátu a v téme klimatických zmien,“ doplnila. Pripomenula tiež, že po pandémii k nim viac pribudne aj zahraničná politika, pretože množstvo dôležitých zahraničných ciest a stretnutí bolo odložených pre pandemické obmedzenia.