Gyimesi Matovičovi odporúča Sputnik: Ak sme oň bojovali, bola by to bodka

VIDEO: Gyimesi: Matovičovi by som odporúčil očkovanie Sputnikom.

Gyimesi hovorí, že očkovanie neregistrovanou ruskou látkou odporúčal aj svojmu straníckemu šéfovi, ministrovi financií Igorovi Matovičovi. Ten sa podľa jeho slov dá zaočkovať v najbližších dňoch, no ešte sa nevie akou vakcínou.

Prečo ste si vybrali práve Sputnik V?

Pretože je vedecky podložená účinnosť tejto vakcíny a dúfam, že ma ochráni pred ochorením COVID-19.

Vy ste sa k tejto vakcíne hlásili prakticky od začiatku, viete aj o iných politikoch, ktorí sa prihlásili na túto vakcínu?

Neviem o nikom.

Váš stranícky šéf Igor Matovič stále nie je zaočkovaný, presviedčali ste ho, aby išiel s vami na Sputnik V?

S pánom podpredsedom vlády a ministrom financií som sa rozprával na túto tému viackrát a nechajte sa prekvapiť.

Môžeme očakávať, že sa prihlási do Čakárne?

Môžeme očakávať, že sa pán podpredseda vlády a minister financií zaočkuje.

Odporučili by ste mu Sputnik V?

Samozrejme. Vnímam to tak, že ak chceme byť konzistentní v tom, čo hovoríme a v tom, čo robíme, tak by sme mali vydržať až do konca. To znamená, že ak sme bojovali za ten Sputnik V, tak by sa ním aj mal dať zaočkovať.

Igor Matovič dal veľmi veľa do toho, aby sa mu podarila misia doviesť Sputnik V na Slovensko. Stálo ho to aj pozíciu premiéra. Očakávate teda, že toto bude bodka za tým všetkým?

Očakávam, že bude takáto.

Malo by Slovensko nakúpiť ešte ďalšie dávky ruskej vakcíny?

Obrovská kampaň, ktorá tu bola proti Sputniku V, zapríčinila to, že sa občania zľakli, respektívne si zvolili inú vakcínu. Ak zoberieme do úvahy aj to, že sa opatrenia uvoľňujú, tak si myslia, že to najhoršie už máme za sebou a očkovať sa nemusia vôbec. Takýto istý problém nie je len pri Sputniku V, ale pri všetkých vakcínach. Dnes vieme, že tretia vlna príde, no nevieme, aká bude intenzívna a ja by som v tejto súvislosti chcel vyzvať každého, aby sa zaočkoval čím skôr a očkovanie neodkladal.

Hovoríte o negatívnej kampani, no zodpovední boli najmä predstavitelia vlády Igora Matoviča. Nespôsobilo to skôr to, že v niektorých krokoch nemali dosť odvahy na to, aby neregistrovanú látku povolili, a tak sa očkovanie začalo až v júni?

Súhlasím s vami, požiadavka dvoch koaličných partnerov bola taká, aby vakcínu posúdil aspoň Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Ten nakoniec po šiestich týždňoch vyhlásil, že nemá dostatok informácií na to, aby túto látku mohli posúdiť. Keby som bol minister zdravotníctva a viem v marci to, že stovky tisíc ľudí tu túžobne čakajú na túto vakcínu a už bola kvôli tej vakcíne koaličná kríza, ja by som to povolil tak či tak.

Myslíte si, že to bola chyba, keď Sputnik V nepovolili hneď?

Áno.

Igor Matovič spomenul, že v nasledujúcich voľbách by už nechcel viac kandidovať, ako toto vyhlásenie vnímate?

V kontexte aktuálnej situácie a vnímam ho ľudsky ako oprávnené. Igor Matovič je v prvom rade politik, ktorý nesie zodpovednosť za túto koalíciu, je predsedom najsilnejšej politickej strany, čiže len tak ju opustiť nemôže a ani ju neopustí. V každom prípade by som tento krok vnímal ako stratu.

V utorok a v stredu mal parlament na programe odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Časť hnutia Sme rodina sa rozhodla zdržať hlasovania a napríklad Peter a Adriana Pčolinskí boli neprítomní. Čo si o tom myslíte?

To že pán Pčolinský a pani poslankyňa Pčolinská chceli hlasovať za odvolanie Romana Mikulca ľudsky chápem. V tomto kontexte sú zaujatí a ja by som to nevnímal ako porušenie koaličnej zmluvy. To, že sa hlasovania nakoniec nezúčastnili, dokazuje len to, že koalícia vie fungovať aj v takýchto zlomových momentoch.

Pred časom mal parlament na stole aj odvolávanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Kolíková však vtedy nezískala podporu celej koalície a pán Matovič stále tvrdí, že neverí jej odpovediam ohľadom prenájmu a predaja budovy zváračského ústavu v prospech dlhoročného spoločníka jej brata. Ako je to s dôverou klubu OĽaNO voči ministerke spravodlivosti?

Nedostali sme odpovede na otázky, ktoré sme jej ako klub dali. To, ako sme sa vyjadrili pri hlasovaní, keď veľká väčšina poslaneckého klubu hlasovala nohami (na hlasovaní sa nezúčastnila – pozn. red.), je asi dosť zjavný fakt toho, že dôvera voči pani Kolíkovej nie je stopercentná, ale to neznamená, že by sme ju teraz išli odvolávať.