Ak ľudia nebudú zodpovední, na jeseň príde lockdown, uviedol Lengvarský

Je len otázkou času, kedy sa na Slovensku objaví infekčnejšia Delta verzia koronavírusu. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Podľa neho na Slovensku už zaregistrovali dva prípady indickej mutácie vírusu, išlo však o Alfa verziu.

Čítajte viac Počet obetí covidu sa blíži k 12 500, pribudlo 28 nakazených

„Ale zatiaľ je málo údajov, pretože počet pozitívnych prípadov je v v poslednom čase veľmi nízky,“ povedal minister s tým, že štát sa snaží zachytávať všetky kontakty osôb, ktoré sa vrátili z rizikových krajín. Týka sa to aj účastníkov majstrovstiev Európy vo futbale. „Pokiaľ mám informácie, tak 800 ľudí, ktorí boli v Maďarsku v inkriminovanej dobe, keď sa tam hral zápas s Portugalskom, bolo identifikovaných. Asi 270 sa prihlásilo na PCR testovanie," povedal Lengvarský s tým, že kontrolované sú aj lety z Ruska.

Minister zároveň vyzval občanov, aby uvádzali pravdivé údaje o tom, z akých krajín sa do SR vracajú. „Pokiaľ budeme mať presný obraz o tom, z akých krajín sa ľudia vracajú a budeme ich vedieť testovať, tak to uľahčí situáciu aj iným v prípade, že by sa tu začali objavovať nejaké zvýšené počty a prípadne aj Delta,“ dodal Lengvarský.

Čítajte viac Zničí vírus prázdniny? Delta mutácia môže zabiť aj zaočkovaných

Povinné očkovanie?

Ústredný krízový štáb by sa mal v pondelok zaoberať otázkami povinného očkovania či zavádzaním e-karantény. Povinné očkovanie by sa mohlo týkať zdravotníkov, policajtov, hasičov, vojakov, pracovníkov domovov sociálnych služieb či seniorov nad 60 rokov. „Povinné očkovanie je zatiaľ len taký nástrel, ktorý musí posúdiť rezort spravodlivosti,“ poukázal Lengvarský.

Minister pripomenul, že už teraz sa robia opatrenia, aby sa prípadná tretia vlna pandémie čo najviac eliminovala. „Prísnejšie sa kontrolujú hranice, monitorujú sa spodné vody, posilňuje sa trasovanie kontaktov či sekvenovanie vzoriek,“ vymenoval Lengvarský.

Nevylúčil lockdown

Minister ale nevylúčil, že v prípade nezodpovedného správania sa ľudí bude krajinu na jeseň čakať lockdown. Vyzval preto ľudí, aby cestovali len do bezpečných krajín, nechali sa zaočkovať, dodržiavali základné hygienické opatrenia a v prípade potreby aj domácu karanténu.

Čítajte viac Antikampaň je strašenie a vyhrážanie sa

Minister tiež uistil, že rezort robí všetko preto, aby sa zaočkovanosť proti novému koronavírusu zvýšila. V súčasnosti je zaočkovaných 35 percent populácie. „Snažíme sa dostať vakcínu k ľuďom, očkujú výjazdové očkovacie tímy, očkuje sa vo firmách a od 1. júla sa začne s očkovaním u všeobecných lekárov,“ spresnil Lengvarský. Opäť pripustil, že ďalšou formou motivácie by mohlo byť finančné odmeňovanie. O tejto možnosti však musí podľa jeho slov rozhodnúť vláda.

Minister v relácii tiež spresnil, čo sa bude diať so zvyšnými dávkami ruskej vakcíny Sputnik V. „Zvyšné dávky buď predáme alebo darujeme. O vakcíny prejavili záujem krajiny na Balkáne,“ dodal Lengvarský.

Nemocnice sa rušiť nebudú

Minister tiež uviedol, že reforma nemocníc neprinesie ich rušenie, ale len transformáciu lôžok. Cieľom reformy je zabrániť tomu, aby pacient blúdil v systéme.

Čítajte viac Lekári sa pustili do ministra Lengvarského. Pre Rázsochy

Minister pripomenul, že už v súčasnosti nemocnice zanikajú, deje sa to však živelne. Vďaka reforme sa nemocnice pretransformujú na iné typy. „S reformou nemocníc je spojená aj reforma ambulantnej starostlivosti, lebo tam už nastáva prvý filter pacientov. Všeobecným lekárom treba dať viac kompetencií a možností pracovať s pacientom,“ dodal Lengvarský.

Zároveň potvrdil, že rezort zdravotníctva naďalej ráta s výstavbou koncovej nemocnice na bratislavských Rázsochách. „Na účely, pre ktoré potrebujeme koncovú nemocnicu, je nemocnica Bory, ktorú stavia finančná skupina, malá. Chceme vo výstavbe našej nemocnice pokračovať, sme však závislí od schválenia finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti,“ dodal minister.