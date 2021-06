Situácia v polícii je podľa Grendela výsledkom vládnutia Smeru

Aktuálna situácia v polícii je výsledkom pôsobenia nominantov bývalej vlády. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to skonštatoval podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). Zdôraznil, že minister vnútra Roman Mikulec po svojom nástupe do funkcie ponechal vo vysokých funkciách v polícii nominantov, ktorých tam dosadil ešte Smer-SD.

Mikulec podľa Grendela ponechal po svojom nástupe do funkcie ešte niekoľko mesiacov policajného prezidenta Milana Lučanského, až kým on sám z funkcie neodišiel. Následne ho vo funkcii vystriedal Peter Kovařík, ktorý pôsobil za Roberta Fica aj Petra Pellegriniho na Úrade vlády. Šéfom policajnej inšpekcie bol zase donedávna Adrián Szabó, nominovaný bývalou ministerkou vnútra Denisou Sakovou. „Krajskí riaditelia Policajného zboru – ani jeden nebol vymenený od nástupu pána ministra vnútra Mikulca," povedal Grendel s tým, že donedávna bol aj vo funkcii šéfa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian, ktorého Mikulec tiež ponechal vo funkcii. Ak teda súčasná opozícia vyčíta Mikulcovi chaos v rezorte vnútra a v polícii, mala by podľa Grendela myslieť na to, že vo vedúcich funkciách boli jej nominanti. „Myslím, že pán Mikulec robí čo môže, na druhej strane treba povedať, robí čo môže, ale do veľkej miery, čo sa týka polície, s nominantmi bývalej vlády," uviedol Grendel.

Je medzi policajtmi vojna?

Podľa podpredsedu parlamentu Juraja Blanára (Smer-SD) Mikulec svoju pozíciu nezvláda, čo o ňom povedal aj koaličný poslanec Peter Pčolinský. „Povedal jasne, že je tu vojna policajtov medzi NAKA, inšpekciou, do toho je ešte aj Slovenská informačná služba zapletená," povedal Blanár. O tom, že sa sa v medializovaných kauzách zasahuje do vyšetrovania zase podľa Blanára hovoril šéf SIS Michal Aláč. „Tu máte dostatok argumentov, že opozícia úplne prirodzene poukázala na to, čo sa tu deje a, že pán Mikulec to nezvláda," hovorí Blanár.

Obaja sa zhodli, že ak sa manipulujú vyšetrovania káuz, je to problém a treba ho riešiť. Grendel hovorí o rozvrate právneho štátu. „Ak sa to nedeje, tak je to ešte horšie, lebo to je už svojvôľa spravodajskej služby,“ poznamenal s tým, že je kompetenciou orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), aby podozrenia plynúce zo správy SIS vyšetrili. Deklaroval, že dôveruje polícii aj SIS. „Každý si má robiť svoju prácu v zmysle zákona. Ak prácu v zmysle zákona nerobí, musia sa vyvodiť dôsledky, ale na to sú tu súdy,“ podčiarkol.

Správy od SIS musel mať skôr, tvrdí Blanár

Blanár sa pýta, prečo nebol zbavený mlčanlivosti exšéf SIS Vladimír Pčolinský, ktorý je vo väzbe. „Mohli sme mať možno pokoj, lebo by všetko vysvetlil,“ myslí si. Namieta, že minister vnútra je zodpovedný za bezpečnosť krajiny. Poukázal na to, že Mikulec je prijímateľom informácií zo zákona a správy od SIS musel mať skôr, ako sa konalo tajné stretnutie špičiek štátu. „Ak videl, že tam sú nejakí ľudia napísaní, mal ich minimálne odstaviť od vyšetrovania, ak je tam niečo, čo je podozrivé, dokým sa to nevyšetrí,“ hovorí v súvislosti s podozreniami o existencii skupiny na ministerstve vnútra a v OČTK, ktorá má manipulovať výpovede svedkov a vyšetrovania káuz.

„SIS má v zmysle zákona zbierať informácie, nie vynášať súdy, či sa niečo deje alebo nie,“ reagoval Grendel s tým, že tieto informácie má posunúť zákonným príjemcom a aj to robí. Poukázal na zásah inšpekcie ministerstva vnútra v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Podčiarkol, že tajná služba hovorí len o podozreniach. Opozícia podľa neho doteraz nepovedala, čo presne má teda Mikulec urobiť v zmysle zákonov.