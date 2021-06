Koľko detí prepadne? Opakovať ročník môžu tisíce žiakov

Z májového usmernenia ministerstva vyplýva, že žiaci môžu opakovať ročník. Úradníci tvrdia, že to žiadali školy, poradne, aj niektorí rodičia. V čase polročných vysvedčení sa aj Pravde ozývali rodičia, ktorí upozorňovali, že on-line vzdelávanie nie je plnohodnotné, mnohí učitelia sa spoliehajú práve na nich, že učivo dovysvetlia. V tom čase Gröhling pre Pravdu povedal, že opakovať ročníky sa nebudú.

Teraz je situácia opačná. Prepadávanie je povolené, ale odborníci hovoria, že to nie je správne.

„Desiatky tisíc žiakov nemali počas pandémie dostatočný prístup k vzdelávaniu najmä v dôsledku dlhodobo zatvorených škôl a prechodu na dištančné vzdelávanie. Preto možno predpokladať, že počet žiakov, ktorí budú musieť opakovať ročník, výrazne stúpne,“ píše sa vo výzve Opakovanie je matkou neúspechu, ktorú Centrum vzdelávacích analýz a ďalší odborníci adresovali rezortu školstva.

Podľa analytika Michala Rehúša vyššia miera opakovania ročníka môže byť v regiónoch, kde žiaci nemali prístup k dištančnej výučbe, prípadne len k off-line dištančnej výučbe.

„Podľa údajov z minulého školského roka ide o školy v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji,“ dodáva Rehúš. Ministerstvo však oponuje, že podľa skúseností učiteľov a riaditeľov "ak si žiak neosvojil kľúčové zručnosti a vedomosti daného ročníka, znamenalo by to výrazné zaostávanie za rovesníkmi v ďalších ročníkoch“.

„Opakovanie ročníka podľa mojej skúsenosti nikomu neublíži. Myslím si, že učitelia k tomu pristupujú veľmi zodpovedne a nechajú opakovať ročník len také dieťa, ktoré to naozaj potrebuje,“ povedala pre Pravdu predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková.

Myslí si, že skôr trpia deti, ktoré sú v učení slabé, postúpia do vyššieho ročníka a majú čoraz väčšiu priepasť vedomostí oproti rovesníkom. Petáková dokonca pripúšťa aj opakovanie prvého ročníka. Za najlepšie pre dieťa považuje opakovanie, ktoré mu umožní znovu začať od začiatku.

Rezort to nechal na učiteľov

Ministerstvo školstva zodpovednosť za opakovanie ročníka hádže na plecia učiteľov. "Učitelia sú tí, ktorí sa denne stretávajú so svojimi žiakmi a vedia najlepšie posúdiť, či opakovanie ročníka je potrebné a pomôže žiakovi upevniť základy, aby mohol lepšie napredovať v ďalšom štúdiu,“ odpovedal tlačový odbor na otázky Pravdy.

Rezort ani len neodhaduje, koľkých žiakov a v ktorých regiónoch sa môže prepadávanie detí týkať. "Požadované údaje budeme mať k dispozícii po zbere dát, ktorý sa uskutočňuje k 15. septembru,“ dodalo ministerstvo.

Špeciálny pedagóg a koordinátor podporných tímov v Bratislave Viktor Križo v tejto súvislosti hovorí, že Slovensko je dlhodobo krajinou s vysokým počtom detí, ktoré nedokončia základné vzdelanie. Môže za to podľa neho aj opakovanie ročníka.

"Vyspelé krajiny sveta v rámci OECD už dávno pochopili, že prepadávanie nie je cesta k úspechu a podpore. Mal by to byť naozaj výnimočný jav, ak nie v budúcnosti úplne vylučujúci jav. Opakovanie ročníka je vždy pre dieťa minimálne sociálna bariéra,“ upozorňuje Križo.

Pripomína, že hoci sú učitelia presvedčení o potrebe "mať vedomosti“, dieťa má aj iné potreby – má svoj sociálny svet, prežívanie, správanie. "Často sa pri prepadávaní len veľmi málo aktéri vzdelávania zamýšľajú komplexne nad tým, čo dieťa potrebuje, aký má potenciál, aká je jeho budúcnosť, iba sa striktne pridŕžajú prospechu,“ hovorí špeciálny pedagóg zo svojej skúsenosti.

V prepadávaní nevidia zmysel

Ani zástupcovia projektu To dá rozum z centra pre ekonomické a sociálne analýzy MESA 10 nevidia v prepadávaní žiakov zmysel. Opakovanie ročníka v praxi totiž nevedie k väčšej motivácii žiakov učiť sa. Naopak, prepadávanie má podľa iniciatívy minimálny vplyv na študijné výsledky žiaka a výskumy potvrdzujú, že žiaci, ktorí majú skúsenosť s opakovaním ročníka, majú väčšiu tendenciu predčasne opustiť štúdium.

Križo si myslí, že v pandemickom stave deti nemali garanciu kvalitného a dostupného vzdelávania. „Ministerstvo školstva dostalo od Európskej únie ešte malú šancu, aby využilo reaktívne fondy – React EÚ, na rýchle sanovanie následkov pandémie. Čo myslíte, ako využije ministerstvo tieto peniaze v čase, keď máme väčšiu časť populácie detí závislých od digitálnych technológií? Nakúpi masívne za 40 miliónov technológie deťom druhého stupňa a stredných škôl a ich učiteľom,“ krčí ramenami Križo.

Rezort chce podľa neho dohnať vyše roka chaotického on-line učenia, nehľadá však systémové riešenie. "Takže za 40 miliónov nepôjdu do škôl ďalší asistenti a psychológovia na podporu detí, ale budeme nakupovať tablety, ktoré deti na zvrátenie zameškaného učiva, ale najmä sociálnej izolácie potrebujú najmenej. Niet pochýb, že by školám IT technológie pomohli, ale teraz by to aj počkalo. Ale deti nepočkajú. A tak bolo nevyhnutné vytvoriť celý systém podpory. A to nie je reakcia na stav – umožnenie prepadávania. Je to ako podať pacientovi s bolesťami zubov aspoň kladivo, keď už nemáte analgetikum,“ hnevá sa špeciálny psychológ.

Možnosť nechať deti prepadnúť vníma ako rezignáciu na akékoľvek systémové riešenie. "Deti zažili rok a pol chaosu, prišli o priateľstvá, učitelia prežívajú vyhorenie, únavu a vyčerpanie a rodičia šialenstvo. Ministerstvo organizuje chaotické doučovania za nízke sumy a v nedostatočnom meradle, nakupuje nábytok do škôl, prerába za stovky tisíc eur ukážkovú modelovú školu, zatiaľ čo deti a učitelia potrebujú okamžitú podporu. Ale to by muselo ministerstvo aj počúvať, nielen obchodovať. S deťmi, s učiteľmi. Takže opatrenie prepadávania je nutné zlo, v ktorom na jednej strane je bezradný učiteľ a na druhej žiak. Vyhrali učitelia, ale existujú aj riešenia, aby nikto nemusel prehrať,“ zdvíha varovný prst Križo.