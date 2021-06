Sudcovia vyzvali Kolíkovú, aby vypracovala nový návrh súdnej mapy

Hlavné zhromaždenie Združenia sudcov Slovenska (ZSS) vyzýva ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), aby vypracovala nový návrh tzv. súdnej mapy. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré TASR sprostredkoval nový prezident ZSS František Mozner.

„Vyzývame ministerku spravodlivosti urýchlene stiahnuť návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov v SR (tzv. súdna mapa) z pripomienkového konania a vypracovať nový návrh len na základe vyhodnotenia (hĺbkovej analýzy) projektu Váženie prípadov a súčasného zabezpečenia participácie všetkých dotknutých subjektov na jej príprave,“ zdôraznila stavovská organizácia sudcov vo vyhlásení.

„Nie je dôvod čakať na výsledky projektu Váženia prípadov, ako vyplýva aj z hodnotenia Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ), navrhovaná súdna mapa je založená vo významne dostatočnej miere na presných dátach z rozhodovacej činnosti súdov," reagovalo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Dodalo, že súdna mapa pôjde opätovne do medzirezortného pripomienkového konania. „V zásade jej základ je dobrý. Momentálne ministerka spravodlivosti venuje priestor pre ďalšiu diskusiu so sudcami a sudkyňami o jej zmysle a implementácii, po ukončení tejto diskusie ju dáme opätovne do legislatívneho procesu,“ dodal rezort.

zväčšiť Foto: mssr.sk Súdna mapa Návrh novej súdnej mapy - všeobecné súdy a Ústavný súd SR

Hlavné zhromaždenie ZSS tiež vyzvalo predstaviteľov verejnej moci „neporušovať právne relevantné medzinárodné dokumenty o povinnosti vyhnúť sa kritike pri komentovaní rozhodnutí sudcov, ktorá podkopáva nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo“. Zároveň ich žiada, aby rešpektovali povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo spochybniť ich ochotu dodržiavať rozhodnutia sudcov.

Združenie podotklo, že výsledky výberu niektorých sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR za sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Súdnou radou SR „naznačujú možnosť nedôsledného dodržiavania ústavou garantovaného základného práva uchádzača na prístup k inej verejnej funkcii len za rovnakých podmienok“.