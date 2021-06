Telocviku v školách by malo byť viac, žiadajú odborníci

Deti by sa mali denne hýbať aspoň hodinu, upozorňuje pediatrička Elena Prokopová. Odborníci preto podporujú viac hodín telesnej a športovej výchovy v školách a lepšie ohodnotenie učiteľov.

VIDEO: Sedavý spôsob života je fajčenie 21. storočia. Deti sa počas pandémie pohybujú oveľa menej.

„Celkovo v posledných rokoch v ambulanciách vidíme, že deti majú menej fyzickej aktivity a vyššiu hmotnosť. Počas pandémie to bolo ešte horšie, môžeme povedať, že deti zleniveli a stučneli,“ zhodnotila hlavná odborníčka pre pediatriu Prokopová. Problém sa týka najmä starších detí, ktoré boli počas dištančného vzdelávania doma samy a nikto ich nemotivoval k tomu, aby chodili von a hýbali sa.

Tento stav by sa mal zlepšiť presadením vyššej dotácie hodín telesnej výchovy v školách. „O konkrétnom počte hodín či potrebných financiách ešte diskutujeme. Budeme apelovať na ministra školstva a chceme, aby sa opatrenia prijali čo najskôr, najlepšie už od septembra,“ hovorí splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera (OĽaNO).

Lekári aj učitelia sa na konferencii Pohyb detí a mládeže na školách po covide zhodli, že by sa mali využívať najmä vonkajšie priestory, ihriská. Prokopová hovorí, že pohyb súvisí aj s duševným zdravím, ktoré môže byť poznačené po roku života v atmosfére pandémie. Preto si myslí, že je vhodné, aby sa hýbali hodinu denne.

„Aj učitelia a rodičia by podľa rôznych prieskumov privítali viac telesnej výchovy, najmä na prvom stupni,“ upozornila Dana Masaryková zo Štátneho pedagogického ústavu. „Vidia to ako kompenzáciu psychického zaťaženia malých detí v školách,“ dodala. Podľa nej sa toto bude brať do úvahy pri príprave kurikulárnej, obsahovej, reformy školstva.

„Mnohé deti a rodičia za nami chodia a žiadajú ospravedlnenie z telesnej výchovy. Je to zložitá situácia, pretože sa nedá povedať, že deti si vymýšľajú. Ak dieťa nie je veľmi fyzicky zdatné, záťaž počas telesnej výchovy môže byť naňho neprimeraná a majú z nej stres, ktorý sa u nich prejavuje ďalšími fyzickými príznakmi,“ konštatuje detská lekárka Prokopová.

Prikazovať takémuto dieťaťu chodiť na telesnú výchovu je podľa nej kontraproduktívne, a aj preto pediatri navrhovali rozdelenie telesnej výchovy do skupín podľa fyzickej zdatnosti podobne, ako je to napríklad pri výučbe cudzích jazykov. Na školách podľa nej chýba liečebná telesná výchova pre deti so zdravotnými problémami, ktoré nemôžu robiť určité druhy športov. Tá v minulosti fungovala.

Dodala, že nedostatok pohybu môže u detí spôsobiť chybné držanie tela a skoliózu, nesprávne stereotypy dýchania, ploché nohy, nadváhu, obezitu a ďalšie ochorenia.

Ministerstvo zatiaľ zvýšený počet hodín telocviku nekomentuje.