Ste v kovidovo rizikovej krajine? Odhalí vás mobil

VIDEO: Kovařík: Pripravujeme sa na všetky varianty kontroly hraníc.

„Mobilní operátori v zmysle platnej legislatívy poskytujú Úradu verejného zdravotníctva len zoznam telefónnych čísel, na ktoré odoslali SMS správu s upozornením, že sa nachádzajú v jednej z rizikových krajín,“ vysvetľuje Tereza Molnarová, hovorkyňa mobilného operátora O2. Tvrdí, že nad rámec tejto informácie O2 žiadne iné údaje o zákazníkoch, ich mobilite alebo presnej polohe neposkytuje. Denne však musia spracovať desiatky až stovky záznamov.

Hovorca Slovak Telekomu Pavel Ďurík ozrejmil, že pri prechode hraníc sa číslo automaticky registruje u zahraničného operátora.

„Aby bolo možné slovenskú SIM kartu používať aj v zahraničí, musí sa cez mobilný telefón prihlásiť do siete roamingového partnera. Operátor poskytuje Úradu verejného zdravotníctva informáciu, v akej krajine sa číslo nachádzalo,“ dodal.

Hygienici tieto osoby následne kontaktujú a kontrolujú, či sú zaregistrované v systéme eHranica. „Spôsob kontrol by sme neradi bližšie špecifikovali, aby sme predišli ich možnému mareniu,“ tvrdí hovorkyňa úradu Daša Račková.

Všetky vzorky sa budú skúmať

V najbližších dňoch by sa nemala obnoviť povinná štátna karanténa tak, ako bola pred rokom. Aktuálne ju nahrádza formulár eHranica. Ten je podľa Lengvarského potrebné vyplniť okamžite po návrate z cudziny.

„Kontrolovať sa to bude 24 hodín, sedem dní v týždni na hraničných vstupoch. Intenzívne na tom spolupracujú policajti a hygienici," vysvetlil systém kontrol na hraniciach Lengvarský. Kedy sa tak stane, to nevedel povedať. V súčasnosti sú kontroly na hraniciach skôr náhodné.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) doplnil, že prijímanie opatrení bude závisieť od rozhodnutia hygienikov.

„Na hraniciach sa bude kontrolovať podľa epidemiologickej situácie. Buď to bude nonstop, alebo v menšom rozsahu. Rozhodneme sa aj podľa počtu otvorených hraničných priechodov," priblížil Mikulec. Policajti budú podľa neho kontrolovať potvrdenie o teste, vakcíne, prekonaní ochorenia a registráciu v eHranica.

Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že od pondelka začal sekvenovať všetky pozitívne výsledky PCR testov. Sekvenovanie odhalí mutáciu vírusu. Zatiaľ na Slovensku dominuje britský variant. Krčméry predpokladá, že cestovateľský semafor sa bude prehodnocovať častejšie ako raz za dva týždne. Podľa neho by štát mal dokázať reagovať aj do dvoch dní od zmeny epidemiologickej situácie.

„Ak sa rozšíri delta mutácia, musíme byť pripravení reagovať okamžite," ozrejmil Krčméry, a preto aj ľudom naďalej odporúča na dovolenky cestovať autom.

Neexistujúca aplikácia

Minulý rok bola niekoľko dní dostupná mobilná aplikácia eKaranténa. Kontrolovala polohu telefónu človeka, ktorý bol v karanténe. Ten na vyzvanie musel oskenovať svoju tvár, aby dokázal, že je tam, kde aj jeho telefón. Aplikácia bola náhradou za povinnú štátnu karanténu. To malo platiť aj tento rok. Podľa policajného prezidenta Petra Kovaříka sa polícia tiež spolieha na eKaranténu. Podľa Lengvarského je otázkou niekoľkých týždňov, aby aplikácia začala fungovať.

Ak sa zavedie nepretržitá kontrola na hraniciach spojená s kontrolou každého cestujúceho, bude treba rátať na hraniciach podľa policajného prezidenta so zdržaním. „Nie je však v našej kompetencii kontrolovať, odkiaľ ľudia naozaj idú, to by mohol vyriešiť registračný systém,“ dodal Kovařík. Spresnil tiež, že sa ráta s nákupom telefónov ako čítačiek nových Covid pasov. Policajti by ich mali dostať zhruba tisíc.

VIDEO: Cestovanie sa neobmedzí. Zatiaľ.

Cestovanie zatiaľ bez zmeny

Pre dovolenkárov sa zatiaľ nemení nič. Od pondelka je v platnosti cestovateľský semafor, ktorý delí krajiny na zelené, červené a čierne. Situáciu dramaticky zmení delta variant koronavírusu. Pritom je len otázkou času, kedy sa objaví aj na Slovensku.

„Môžeme povedať, že prichádza tretia vlna, nová epidémia. Tento vírus je dva– až sedemkrát nákazlivejší, má kratšiu inkubačnú dobu. Nemá síce vyššiu mortalitu, no rýchlo sa šíri, a tak opäť zaplní lôžka nemocníc,“ varuje infektológ profesor Vladimír Krčméry.

Zároveň urguje ľudí, aby sa dali zaočkovať dvoma dávkami, pretože až vtedy je riziko infi kovania sa o 70 až 88 percent nižšie. Lengvarský doplnil, že tí, čo COVID–19 prekonali, nebudú mať rovnaké výhody ako zaočkovaní. Vysvetlil, že prekonanie choroby neznižuje možnosť ich infi kovania.

Cestovný semafor, platný od 21. júna

Cestovný semafor, ktorý schvaľuje vláda, delí krajiny do troch farieb. Na zelené, červené a čierne. Do čiernych sa neodporúča vôbec vycestovať. Od 21. júna platí toto rozdelenie:

ZELENÉ KRAJINY: Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macao, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko

pri návrate zo zelenej krajiny je pre cestovateľov povinná 14-dňová karanténa, vyhnúť sa jej možno predložením antigénového alebo PCR testu

výnimku pri návrate majú zaočkovaní, ľudia, ktorí prekonali COVID-19 a deti do 18 rokov, pracovníci, ktorí boli na služobnej ceste

ČERVENÉ KRAJINY: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Čierna Hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina

pri návrate z červenej krajiny je povinná 14-dňová karanténa, zruší sa, ak cestovateľ na 8. deň absolvuje PCR test a jeho výsledok bude negatívny

zaočkovanci majú výnimku len v prípade, ak ide o služobnú cestu

ČIERNE KRAJINY: všetky krajiny, ktoré nie sú uvedené na zelenom a červenom zozname