Japonci by to zvládli za víkend. Kremský si pre kolóny pred Bratislavou volá šéfa NDS

Kremský skonštatoval, že doprava na D2 medzi Stupavou a Bratislavou aj v utorok kolabuje. Pre opravu mosta je vedená po druhej strane a zúžená. Poukázal na to, že podobné opravy v Japonsku robia za jednu noc alebo víkend, lebo vedia, že doprava by inak skolabovala. Podotkol, že na Slovensku opravu budú robiť tri mesiace.

„Neurobili si ani tú námahu, aby ju začali robiť až po skončení sa školského roka. Pokojne rannú dopravu do Bratislavy hodia do jedného pruhu. To je zápcha na dve hodiny. Pretože D2 nie je len taký obyčajný vjazd do Bratislavy,“ zdôraznil Kremský s tým, že je to tranzitná diaľnica z Nemecka a Česka smerom na západné Slovensko, ale aj do Maďarska, Rumunska a na Balkán. Kritizoval tiež, že NDS si „neurobila ani tú námahu“, aby na zúženom úseku nastavila variabilnú prevádzku.

„Je to vôbec možné, aby sa štátna spoločnosť nezamyslela nad riešením, ktoré bude optimálne? Okrem toho, že to občanom strpčuje život, začína to robiť veľké problémy aj priemyslu, napríklad dovozu súčiastok do Volkswagenu,“ upozornil predseda hospodárskeho výboru. Rozhodol sa preto situáciu riešiť a predvolať si šéfa diaľničiarov na hospodársky výbor.