Kontroly na hraniciach by sa mali spustiť budúci týždeň, tvrdí Lengvarský

Budúci týždeň by sa mali spustiť kontroly na hraniciach. V utorkovej diskusnej relácii televízie Joj Analýzy Na hrane to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ako pripomenul, do formulára eHranica sa budú musieť hlásiť všetci, ktorí budú prichádzať na Slovensko.