Prezidentka vyzvala ľudí k očkovaniu a politikov k zodpovednosti

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala ľudí na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nemali by s ním váhať a mali by tak urobiť v letných mesiacoch. Odmieta spochybňovanie očkovania. Zároveň žiada politikov, aby sa správali zodpovedne.

Čaputová uviedla, že jediný účinný spôsob, ako zabrániť šíreniu delta variantu koronavírusu, je očkovanie. Dodala, že si je istá tým, že nikto netúži po tom, aby sa spôsob života vrátil do nedávnej minulosti.

Hlava štátu uviedla, že na rozdiel od prvých dvoch vĺn pandémie možno povedať, že byť infikovaným v tretej vlne už nebude len otázkou náhody, ale z veľkej časti to bude otázkou voľby. „Nebude to štát, ani spoločnosť, kto bude ľudí deliť na chránených a zraniteľných. Bude to vírus. Z pohľadu vírusu budú len zaočkovaní a nezaočkovaní,“ povedala Čaputová.