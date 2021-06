Zápchy na D2 pokračujú, za víkend by most neopravili ani Japonci

Vodiči smerujúci zo Stupavy do Bratislavy musia pre opravu diaľničného mosta na diaľnici D2 aj naďalej počítať s kolónami. Na sociálnej sieti na to vo štvrtok upozornila polícia. Nezlepší sa to ani v ďalších dňoch. Priblížila, že pri osobných autách ide o zhruba dvojkilometrovú kolónu a pre nákladnú dopravu asi o štvorkilometrovú kolónu. To zodpovedá približne hodinovému zdržaniu. Plné bývajú aj obchádzkové trasy.

**VIDEO: Zábery Polície SR zo stredy, takto vyzerajú zápchy na D2 počas opravy mosta.******

Doležal: Najlepšie z najhorších

Dopravné riešenie situácie na diaľnici D2, kde sa uskutočňuje rekonštrukcia mosta, je to najlepšie z najhorších. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v stredu po parlamentnom hospodárskom výbore, kde diskutovali o možnosti zlepšenia situácie v súvislosti so zápchami.

Šéf výboru Peter Kremský (OĽANO) priblížil, že zasadnutie zvolal pre situáciu na diaľnici D2, kde je doprava smerom do Bratislavy vedená v jednom pruhu a tvoria sa tam zápchy. Záver rokovania výboru je podľa jeho slov taký, že by boli radi, keby sa dopravné riešenie aspoň v detailoch zlepšilo, zintenzívnili sa práce a zlepšila komunikácia.

„My sme sa rozhodovali na základe dát, čiže to riešenie je to najlepšie z tých najhorších, ktoré sme na stole mali,“ skonštatoval Doležal s tým, že je to výsledkom rokovaní a kooperácie aj s dopravnou políciou. Tu sa tiež podľa neho ukazuje, aký význam má dokončenie nultého obchvatu Bratislavy vrátane tunela Karpaty.

Snažiť sa podľa ministra budú o akceleráciu samotnej výstavby. Spolu so šéfom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jurajom Tlapom však poukázali na to, že stavba má svoje technologické postupy, pričom ide prakticky o rekonštrukciu polovice mosta. Tá je zmluvne dohodnutá so zhotoviteľom na 10 týždňov. „Tých 10 týždňov je ten nutný čas na technologické kroky, betón nám, bohužiaľ, tuhne 28 dní, to nevieme urýchliť,“ upozornil Tlapa.

Na stavbe sa podľa neho pracuje už mesiac, ale pokiaľ to bolo možné, robilo sa to za chodu. Dodal, že búracie práce sú počuť na kilometre, takže tie končia do 21. hodiny. NDS má však zmluvnú dohodu so zhotoviteľom, že nehlučné práce ďalej budú pokračovať 24 hodín denne. Termín rekonštrukcie sa zároveň budú snažiť skrátiť. „Ale to bude skôr kozmetické, ak sa nám to podarí o tri, päť, osem dní,“ podotkol šéf NDS.

Minister súčasne pripustil, že komunikácia v tomto smere mohla byť lepšia. „Významne zlepšíme komunikáciu dostatočne včas a vopred, ani nie tak o tom, že bude prebiehať rekonštrukcia, ale skôr o alternatívnych možných spôsoboch dopravy,“ poznamenal. Ako jedinú alternatívu dopravy v tomto prípade spomenul železničnú dopravu z Malaciek do Bratislavy. Uistil, že ak bude dopyt, so ZSSK majú pripravené riešenie pridania ďalších kapacít.

Doležal požiadal občanov o trpezlivosť, lebo rekonštrukcia sa uskutočniť musí. „Spravíme maximum pre to, aby sme znížili kolóny a zvýšili priepustnosť. Naozaj budeme ešte hľadať alternatívy spolu s NDS,“ ubezpečil riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ľuboš Rumanovský.

Kremský si predvolal šéfa NDS na hospodársky výbor pre situáciu na diaľnici D2 medzi Stupavou a Bratislavou. Pre opravu mosta je doprava vedená po druhej strane, zúžená a tvoria sa tam zápchy.