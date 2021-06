Tendre na pošte kritizuje aj OĽANO, Kremský hovorí o mafii

Mafia sa vracia do štátnych zákaziek zadnými dverami. Tvrdí to šéf parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO) v súvislosti s tendrami Slovenskej pošty na prevoz hotovosti v rôznych regiónoch Slovenska, ktoré vyhrali súkromné bezpečnostné služby Bonul a Lama SK. Tie sú podľa jeho slov podozrivé z prepojenia na obvinené osoby Ladislava Makóa a Norberta Bödöra. Pýta sa, ako je možné, že takéto firmy majú stále bezpečnostné previerky a registráciu na obchodovanie so štátom.