Podľa Kolíkovej je namieste diskutovať o skupinách ľudí, pre ktoré by bolo očkovanie povinné

Ako ďalej povedala, v tejto súvislosti prichádzajú do úvahy napríklad zamestnanci kritickej infraštruktúry, záchranári, ošetrovatelia, ozbrojené zložky, potravinári alebo napríklad aj sudcovia.

„Vieme, že tá zaočkovanosť je potrebná, to sa určite zhodneme, že touto cestou treba ísť," povedal Kolíková s tým, že v tejto súvislosti je potrebné diskutovať o ústavnom rámci celej veci. „Že či môžme vlastne žiadať, aby niekto bol zaočkovaný, aj keď to nechce, a keď to nechce urobiť, tak čo je potenciálne za to sankcia," povedala ministerka.

Podľa lídra strany Hlas-SD Petra Pellegriniho by povinnosť očkovať sa bola obrovskou chybou. „My nie sme žiadny diktátorský režim, že vy tu prikážete. Ako sme zvládli druhú vlnu?," povedal s tým, že napriek tomu, že počas druhej vlny bola nízka zaočkovanosť, štát fungoval.

Povinné očkovanie by podľa Pellegriniho medzi ľudmi vyvolalo ešte väčšiu nevôľu. „Ešte menej ľudí sa bude chcieť dať očkovať. Neviem si predstaviť, kde na to chcete zobrať právny rámec," dodal.