Na Morave pomáhali sanitky zo Slovenska: Bola to dráma, infraštruktúra skolabovala

VIDEO: Ako z apokalypsy. Pozrite si prácu hasičov z Juhomoravského kraja v obci zasiahnutej tornádom a búrkami.

Do nemocníc previezli piatich zranených ľudí, dvoch do nemocníc v Brne a troch do Kyjova. TASR o tom informovala Záchranná zdravotná služby (ZZS) Bratislava.

„Situácia na mieste bola mimoriadne dramatická, kolabovaná bola akákoľvek infraštruktúra vrátane elektrickej siete, nedostupný bol mobilný signál aj dátové spojenie, neprejazdná cestná infraštruktúra. Prácu našich záchranárov komplikovalo nepriaznivé počasie aj značný plošný rozsah celej katastrofy,“ priblížil Miroslav Chabroň, zástupca riaditeľa pre úsek zdravotnej starostlivosti ZZS Bratislava.

VIDEO: Tornádo na južnej Morave.

Neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovali v postihnutých obciach Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice z celkovo šiestich postihnutých oblastí. Súbežne s nimi vyrazili na zásah ako logistická a materiálna podpora aj regionálni záchranári z Bratislavy. Ďalšie zásahové tímy boli pripravené na zásah aj v Žiline. Na mieste nešťastia zasahovali aj posádky rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) z LSE (Life Star Emergency).

Prvotná informácia pre posádky z Bratislavy bola z krajského operačného strediska vydaná približne o 21.00 h, posledná posádka RZP opustila miesto udalosti o 3.20 h.

VIDEO: Tornádo, obec Lužice, južná Morava.

Oblasť Břeclavska a Hodonínska na južnej Morave zasiahli vo štvrtok silné búrky, ku ktorým sa pravdepodobne pridalo aj tornádo. Záchranári potvrdili tri obete na životoch, počet zranených sa odhaduje približne na dve stovky. Poškodené sú stovky domov.