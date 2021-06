Zobudí nás české tornádo? K Čaputovej by sme sa mali pridať všetci

Tornádo, ktoré zabíjalo a ničilo na južnej Morave, šokovalo celú strednú Európu. Prírodný jav, ktorý nikto v týchto zemepisných šírkach nečakal, je výsledkom aj klimatických zmien. „Je to varovný prst pre nás všetkých,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Michal Horský.

Vyzval najmä politikov, aby sa nebáli hovoriť o klimatickej kríze. Táto téma je podľa neho veľmi nepopulárna v politickom prostredí, lebo lídri vyslovujú smerom k voličom obmedzujúce rozhodnutia.

„Iba prezidentka Zuzana Čaputová má ku klíme jasný postoj, a rozhodné kroky robí minister Ján Budaj. Väčšine politikom to nič nehovorí,“ uviedol Horský.

Prečo téma ekológie a životného prostredia je na Slovensku akoby zbytočná a nezaujímavá? Komentátor denníka Pravda je presvedčený, že je to pozostatok z čias komunizmu, keď sa ochrana životného prostredia vnímala ako útok na vtedajší režim. Najrýchlejšie môžu zmeniť povedomie o dôležitosti riešenia klimatickej krízy politickí lídri. Takých, ktorí by to dokázali ale podľa Michala Horského v súčasnosti nemáme medzi vplyvnými stranami.

Z očkovania sa stala politická téma. Riziko nízkej zaočkovanosti Slovákov si čoraz viac uvedomujú aj politické špičky. O ochotu dať sa zaočkovať prosí ľudí aj prezidentka Zuzana Čaputová.

„Na plné obrátky pracuje nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, pričom razantnými opatreniami chce zabrániť ďalšej preplnenosti nemocníc,“ uviedol Horský. V podcaste sa pozitívne vyjadruje na adresu nového šéfa rezortu, a nechýba ani ironická poznámka: „Až sa nechce veriť, že je to človek OĽaNO“.

Nechýba komentár ku krokom opozičného Smeru, ktorého líder Robert Fico opäť spochybňuje očkovanie. „Nabehli na veľmi agresívny spôsob komunikácie, až sa zdá, že už nevedia zatiahnuť ručnú brzdu,“ podčiarkol Horský. Súčasne však vyslovil pochopenie nad krokmi opozície, pretože rétorika a útoky na tému očkovania im prinášajú politické body. Otázne ale podľa komentátora denníka Pravda je, či je to z ich strany aj zodpovedné voči verejnosti.

Brusel schválil slovenský Plán obnovy a odolnosti, vláda dostala dokonca pochvalu za rýchlosť a kvalitu. Dokážu ministri a premiér reálne naštartovať reformy v školstve a zdravotníctve? Čo a kto bude najdôležitejší? Môže neúspech s Plánom obnovy znamenať pre koalíciu mínusové body v ďalších voľbách? Odpovede sa dozviete v podcaste Počúvajte pravdu s Michalom Horským, komentátorom denníka Pravda.