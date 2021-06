Na Morave po tornáde potrebujú najmä elektrocentrály

VIDEO: Zábery z dronu. Celkový pohľad na vyčíňanie tornáda na Morave.

Vojaci, policajti a hasiči stále pomáhajú vo všetkých štyroch tornádom najpostihnutejších juhomoravských obciach – Lužiciach, Mikulčiciach, Moravskej Novej Vsi i Hruškách – a všetci žiadajú dobrovoľníkov, aby zatiaľ do poničených lokalít nejazdili autami, napísala v noci na nedeľu webová stránka televíznej stanice Nova. Materiálnu pomoc zhromažďujú úrady v kultúrnom dome v meste Hodonín a v areáli niekdajšieho cukrovaru v Břeclavi.

VIDEO: Pohľad z dronu na obec Moravská Nová Ves zdevastovanú tornádom.

„My by sme teraz bezprostredne potrebovali čistiace prostriedky, nejaké jedlo, potraviny; tá solidarita je obrovská. Na konci budúceho týždňa by sme radi rozbehli druhú vlnu dobrovoľníckej pomoci. To budú práce tesárske, sklenárske, to bude výmena okien, dverí, niekde sa budú stavať tie domy od začiatku,“ povedal pre TV Nova starosta Lužíc Tomáš Klásek.

Podľa mikulčickej starostky Marty Otáhalovej potrebuje jej postihnutá obec plachty na strechy, laty či fólie, pretože ľudia sa boja dažďa. Takisto je potrebné náradie, klince či fúriky.

VIDEO: Pohľad z dronu na obec Hrušky zdevastovanú tornádom.

„Namiesto potravín alebo pitia, ktorých je momentálne dosť, radšej eklektrocentrály, pretože prúd ešte dlho nepôjde,“ cituje starostku spravodajský server tn.nova.cz. Potrebu elektrocentrál – na každú stavbu jednu – podčiarkuje aj starosta Moravskej Novej Vsi Marek Košut.

V Českej republike je zdokumentovaných približne jedno až päť tornád ročne. Tornádo, ktoré sa vo štvrtok tento týždeň prehnalo južnou Moravou, bolo najtragickejším v Európe od roku 2001. Tragédia si vyžiadala päť životov a desiatky zranených. V zasiahnutých obciach sú poškodené stovky domov.