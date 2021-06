Magál: Najvyšší súd si musí zo ŠTS v Pezinku vyžiadať spis Dušana Kováčika

Najvyšší súd (NS) SR po náleze Ústavného súdu (ÚS) SR vo veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika by mal vydať rozhodnutie v najbližších dňoch, možno týždňoch, konať by však mal prednostne a urýchlene. NS SR si však musí vyžiadať kompletný spisový materiál vo veci Kováčika. Ten sa aktuálne nachádza na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku. Uviedol to pre TASR Kováčikov obhajca Erik Magál.

„Rozhodnutie ÚS SR mi bolo doručené v piatok v dopoludňajších hodinách. Predpokladám, že v obdobnom čase bolo doručené aj NS SR. Stav je momentálne taký, že kompletný spis sa nachádza na ŠTS, kde bola podaná v apríli tohto roku obžaloba. Postup by mal byť následne taký, že tento spisový materiál by si mal vyžiadať NS SR na účel ďalšieho rozhodnutia, ktoré by malo byť vydané prednostne a urýchlene v zmysle základných zásad Trestného poriadku. Znamená to, že by malo byť vydané v najbližších dňoch, možno aj týždňoch vzhľadom na procesný postup na NS SR,“ vysvetlil advokát.

„Predmetný nález ÚS SR bol NS SR doručený. Po vyžiadaní si spisu zo ŠTS senát vec naštuduje a následne vo veci rozhodne,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

ÚS SR zrušil 22. júla uznesenie NS SR, ktorým potvrdil väzbu pre Dušana K. Má ísť o rozhodnutie NS SR z novembra minulého roka. Podľa Magála bude povinnosťou NS SR poskytnúť sťažovateľovi adekvátnu súdnu ochranu a opätovne rozhodnúť o sťažnosti sťažovateľa proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie ŠTS z 25. októbra 2020.

Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla v októbri minulého roka tak, že Dušana K. vzala do väzby z dôvodu kolúzneho, ako i preventívneho. Proti všetkým výrokom tohto rozhodnutia podal Dušan K. sťažnosť. Národná kriminálna agentúra ho zadržala koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie špeciálneho prokurátora sa vzdal krátko po obvinení.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v apríli na súd obžalobu na Dušana K., obvineného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ďalších trestných činov. Zákonná sudkyňa Pamela Záleská vytýčila aj termín hlavného pojednávania na 7. až 9. a následne na 13. až 15. júla.