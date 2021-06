Jozef Peterka sa vzdal kandidatúry na post rektora STU

V pondelok o tom počas rokovania senátu, ktorý volí kandidáta na rektora STU, informoval predseda Akademického senátu (AS) STU Marián Peciar. Jeho jediným protikandidátom je doterajší prorektor Oliver Moravčík, ktorý je poverený funkciou rektora.

Rektora vymenúva na návrh AS verejnej vysokej školy prezidentka SR. Návrh AS predkladá prezidentke minister školstva, ktorému ho doručí senát do 15 dní od prijatia rozhodnutia.

Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala dekrét o odvolaní rektorovi Miroslavovi Fikarovi 22. apríla. AS STU schválil návrh na odvolanie Fikara z funkcie rektora na svojom zasadnutí 26. októbra 2020. Univerzitu viedol od 1. marca 2019.