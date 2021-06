Povinné očkovanie je opäť na stole

Očkovanie a ochrana vonkajších hraníc Slovenska. To boli dve najdôležitejšie témy zasadnutia Ústredného krízového štábu, ktoré sa preniesli aj na večernú koaličnú radu.

Hraničný režim bude riadiť hraničný covid automat. Ako však bude vyzerať v praxi, zatiaľ nevedno. Podľa policajného prezidenta Petra Kovaříka je možné, že režim na hraniciach sa bude odvíjať od epidemiologickej situácie okresu, v ktorom priechod leží. V lepších farbách budú policajti kontrolovať cestovateľov päť hodín denne a v tri v noci, v horších však aj nonstop. A v tom prípade bude otvorená v okrese len polovica hraničných priechodov.

Čítajte viac Potvrdili ďalšie dva prípady delty. Krčméry: Tretia vlna príde v auguste

Riešenie situácie speje zrejme k zavedeniu systému, že očkovaní dvoma dávkami budú cez hranice prechádzať voľne, ale neočkovanci a zaočkovaní iba jednou dávkou alebo ľudia, ktorí prekonali COVID-19, pôjdu automaticky do povinnej karantény. Skrátia si ju absolvovaním dvoch PCR testov. O zavedení nového režimu na hraniciach majú rozhodnúť hygienici a schváli ho vláda. Hlavný hygienik Ján Mikas dodal, že zatiaľ nemajú pripravené parametre, podľa ktorých sa bude automat prepínať.

Zárukou Lengvarský

Pondelkové rokovanie Ústredného krízového štábu pokračovalo na koaličnej rade. Na tej sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Práve on by mal byť podľa informácií denníka Pravda zárukou, že sa koaliční lídri na opatreniach, ktoré by mala už v stredu schváliť vláda, aj dohodnú.

Čítajte viac Odmietli očkovanie. Talianskych zdravotníkov čaká nútená dovolenka

Podľa našich informácií sa koaliční partneri zaoberajú aj povinným očkovaním. To by sa týkalo napríklad klientov v zariadeniach sociálnych služieb či profesijných rizikových skupín. Podkladom pre zavedenie povinného očkovania môže byť aj analýza rezortu spravodlivosti, podľa ktorej nebude v tomto prípade treba ani meniť legislatívu. Profesor a infektológ Vladimír Krčméry však pripomína, že aj dnes je povinné očkovanie bežné. „Od klientov v domovoch sociálnych služieb sa vyžaduje očkovanie proti chrípke, ani ja by som nemohol pracovať na zahraničných misiách, keby som nebol zaočkovaný proti žltej zimnici,“ ozrejmil.