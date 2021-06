Otestovať deti do táborov je problém

PCR testy do táborov štát uhrádza, termíny však prideľuje náhodne. Rodičia detí sa chytajú za hlavu.

„Rodičia detí, ktoré potrebujú PCR test pri nástupe do letného pobytového tábora, pri zadávaní žiadosti cez web www.korona.gov.sk zadávajú dátum nástupu do tábora, aby boli deti otestované včas a mali výsledky testov v rukách pri nástupe do tábora. Je im pridelené miesto najbližšie k ich bydlisku,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré portál prevádzkuje, Veronika Bauch.

Čítajte viac Ako zbaliť dieťa do tábora či škôlky? Poradia odborníci

Do redakcie sme totiž dostali množstvo sťažností, že rodičia nedokážu objednať svoje deti na testovanie a boja sa, že nebudú mať dostatočne včas v ruke doklad o negatívnosti. Poukázali aj na to, že zabezpečiť deťom povinný PCR je pre nich logisticky náročné, keďže pri prihlasovaní cez portál si nedokážu vybrať miesto ani čas testovania. Portál tak niektorým môže prideliť termín testovania, ktorý rodičom a deťom nevyhovuje, majú problém sa na miesto dopraviť či test do tábora potrebuje viacero súrodencov a systém každému pridelí úplne iný termín.

„Čas testovania nie je možné vybrať, pretože sú kapacity mobilných odberových miest napĺňané postupne, aby boli využívané počas dňa priebežne, efektívne a hospodárne,“ tvrdí Bauch. Doplnila, že záujemcovia o testovanie môžu využiť služby testovania aj ako samoplatitelia. Na otázku, či neplánujú systém prihlasovania na test nejako upraviť, nereagovala.

Samoplatitelia musia z peňaženky vytiahnuť 37 až 65 eur za PCR test. Cenu si určujú samotní prevádzkovatelia odberných miest.