Poslancov zrejme v utorok čaká aj schôdza k pošte i odvolávanie Matoviča

Pre TASR to potvrdili viaceré zdroje. Podľa informácií TASR by sa mala riadna 32. schôdza v utorok po hlasovaní o 17.00 h prerušiť. Nasledovať by malo mimoriadne rokovanie k Slovenskej pošte. Očakáva sa však, že koalícia program schôdze neschváli.

Viacerí členovia parlamentu hovoria aj o následnom odvolávaní ministra Matoviča. Rokovať by sa malo o tomto návrhu aj po 19.00 h. Hlasovanie o vyslovení dôvery členovi vlády by malo byť potom v stredu.

Smer chce na mimoriadnej schôdzi k pošte požiadať vládu, aby zabezpečila, že Slovenská pošta okamžite odstúpi od zmluvy so spoločnosťou Lama SK. Vláda by tiež podľa navrhovaného uznesenia mala zabezpečiť dôsledné prešetrenie, či nedošlo k uprednostneniu tejto súkromnej firmy pri verejnom obstarávaní.

Strana hovorí, že vláda sa mala dopustiť štátnej korupcie, ktorej cieľom bolo motivovať jedného z vypovedajúcich kajúcnikov v prebiehajúcich kauzách. Šéf strany Robert Fico totiž hovorí, že na spoločnosť Lama SK je prepojený tzv. kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.

Nezaradení poslanci z Hlasu chcú odvolávať Matoviča aj v súvislosti s okolnosťami okolo využitia a nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. Hovoria o „blamáži“, pretože ak sa nepodarí predať nepoužité vakcíny, vznikne podľa nich Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov. Matovičovi tiež poslanci vyčítajú, že ešte nie je predložený odškodňovací zákon či daňovo-odvodová reforma.