Lenč: Ak by Matoviča odvolali, padne vláda. Ale to sa asi nestane

Opozícia, ktorá schôdzu iniciovala, argumentuje blamážou okolo nákupu ruskej vakcíny Sputnik V, absenciou sľubovanej daňovo-odvodovej reformy, ale paradoxne aj nezvládnutím jeho bývalej funkcie premiéra.

Najsilnejšia vládna strana za svojím predsedom jednoznačne stojí. Aj koaličné hnutie Sme rodina sa vopred jasne vyslovilo proti Matovičovmu odvolaniu, zvyšné dve koaličné strany – SaS a Za ľudí – o postupe pri odvolávaní diskutovali na úrovni poslaneckých klubov.

Dvaja bývalí poslanci Za ľudí Tomáš Valášek a Miroslav Kollár (obaja nezaradení) zas rovno avizovali, že vyslovenie nedôvery Matovičovi podporia.

Ešte minulý mesiac si odvolávanie skúsila ministerka spravodlivosti Kolíková a v júni aj šéf rezortu vnútra Mikulec. Kým proti Kolíkovej odchodu z funkcie sa vyslovilo iba 63 z viac ako 90 koaličných poslancov, Mikulca podržalo až 72 zákonodarcov.

Zvolanie mimoriadnej schôdze na vyslovenie nedôvery Matovičovi podporilo 39 opozičných poslancov. Okrem opozičného Hlasu Petra Pellegriniho dodal potrebné podpisy aj Smer. „Igor Matovič politicky zodpovedá za chaotický stav a rozklad štátu,“ vyhlásil líder Hlasu Peter Pellegrini, keď odovzdal v pondelok do podateľne Národnej rady žiadosť o zvolanie mimoriadnej schôdze.

„V štáte vládne chaos, zúri vojna v polícii a ostatných silových zložkách, dlhodobo bolo poškodzované zahraničné renomé Slovenskej republiky. Prvá aj druhá vláda Igora Matoviča vedie vojnu s občanmi, dochádza k amaterizácii štátnej správy, rozvrátil dôveru ľudí v štát,“ doplnil Pellegrini. Medzi vážnymi chybami bývalého premiéra považuje napríklad milióny minuté na antigénové testovanie, zanedbanie nákupu vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech či nákup a následný nezáujem o očkovanie vakcínou Sputnik V.

Podpora z vlády

Matovičovo odvolávanie prerušilo práve prebiehajúcu 32. schôdzu Národnej rady v tomto volebnom období. Opozícia sa navyše snažila otvoriť aj druhú mimoriadnu schôdzu. Na tej sa Smer chcel venovať zmluvám Slovenskej pošty so súkromnou bezpečnostnou službou Lama SK, ktorá je spájaná s tzv. kajúcnikom a bývalým šéfom Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovítom Makóom.

Ešte pred samotným otvorením mimoriadnej schôdze Matoviča podporila vláda. „Návrh vláda vníma ako účelový populizmus navrhovateľov, ktorí zneužívajú ťažké obdobie pandemickej krízy na zvyšovanie napätia, vyvolávanie nepokojov a destabilizáciu spoločnosti,“ konštatuje sa v stanovisku, ktoré vláda prijala na svojom utorkovom online rokovaní.

Zároveň vláda poverila predsedu vlády Eduarda Hegera odôvodnením tohto stanoviska priamo v pléne Národnej rady.

Politológ Jozef Lenč si nemyslí, že Matoviča sa podarí odvolať. „Ak by ministra financií odvolali aj hlasmi vládnych strán, v normálnej krajine by to znamenalo rozpad vládnej koalície. Avšak nemyslím si, že sa tak v tomto prípade stane,“ myslí si Lenč.

Napriek tomu, on sám dôvody na vyslovenie nedôvery ministrovi financií vidí. „Nemyslím si, že by tú funkciu zvládal. Sľúbil napríklad daňovo-odvodovú reformu, z ktorej ale zatiaľ nič nie je. Zároveň to platí aj na jeho vyjadrení o koalícii. Táto koalícia nefunguje aj preto, čo robí a kým je Igor Matovič. Nemyslím si, že je to človek na správnom mieste,“ zdôraznil politológ.