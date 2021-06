Žiakom sa začínajú letné prázdniny. Prvákom odovzdal vysvedčenia aj premiér

„Dovoľte, aby som pogratuloval všetkým študentom k zvládnutiu tak náročného školského roka. A poďakoval sa za trpezlivosť a energiu, ktorú ste investovali do vzdelávania sa aj takýmto náročným spôsobom,“ skonštatoval na brífingu Heger.

Pripomenul, že mnohí nemohli počas aktuálne končiaceho školského roka chodiť do škôl a museli prepnúť na dištančné vzdelávanie. Napriek tomu sa však podľa premiéra veľmi dobre popasovali s touto výzvou, teda naučiť sa čo najviac cez počítač a byť odlúčení od kolektívu, ktorý je tak dôležitý. Vyzdvihol tiež ich trpezlivosť a vytrvalosť, s ktorými k vzdelávaniu pristupovali.

Premiér ubezpečil, že vláda urobí všetko pre to, aby žiaci a študenti mohli do školských lavíc opätovne zasadnúť v septembri a aby do škôl mohli chodiť každý deň. „Aby informatika bola súčasťou ich výučby, ale nie preto, lebo musia ostať doma, ale preto, že sa chcú vzdelávať v tejto oblasti,“ zdôraznil Heger.

Vláda však podľa neho potrebuje pomoc občanov. Vyzval preto opätovne na očkovanie a obozretnosť pri dovolenke, najmä v zahraničí. Leto odporúča stráviť na Slovensku, čím sa zároveň podporí miestny cestovný ruch a domáci podnikatelia. Sám to má v pláne s rodinou, keď mu to pracovné povinnosti a čas dovolia.

Letné školy

Letné prázdniny si budú môcť žiaci oficiálne užívať od štvrtka 1. júla. Potrvajú do 30. augusta, avšak vyučovanie sa začne vo štvrtok 2. septembra. Dnes na školách dostane koncoročné vysvedčenie 486 279 žiakov základných škôl a 213 362 žiakov stredných škôl. Vysvedčenie dostane aj viac ako 56-tisíc prvákov.

Posledné tri týždne prázdnin, od 9. do 27. augusta, môžu školy zorganizovať „letné školy“, aby ich žiaci dobehli zameškané učivo v dôsledku prerušenej prezenčnej výuky. V porovnaní s minulým rokom sa do letných škôl budú môcť zapojiť aj stredné odborné školy či konzervatóriá. Ponúknuť by mali náhradu praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktoré sa počas druhej vlny pandémie dali uskutočniť v obmedzenej miere. Upevniť si svoje vedomosti a zručnosti plánuje 1 024 stredoš­kolákov a 18 031 žiakov základných škôl.

Foto: Pravda, Ivan Majerský vysvedčenie, koniec školského roku, žiaci Koniec školského roka na Základnej škole Sokolíkova v Bratislave. 30. jún 2021

Materské školy budú počas prázdnin v „letnom režime“, čo znamená, že sa prevádzka preruší nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Prerušenie či obmedzenie prevádzky oznámi zriaďovateľ cez riaditeľa materskej školy rodičom spravidla dva mesiace vopred. Ako ozrejmil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky môžu deti sústrediť do niektorej z nich.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dnes odovzdáva vysvedčenia žiakom v Bratislave. Navštívi Základnú školu na Prokofievovej ulici v Petržalke a Základnú školu na Nevädzovej spolu so štátnym tajomníkom pre vedu a výskum Ľudovítom Paulisom. Gröhling spolu s novou štátnou tajomníčkou Svetlanou Síthovou navštívia Základnú internátnu školu s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste. Síthová dnes odovzdá vysvedčenia aj na bratislavskej Spojenej škole na Dúbravskej ceste. Štátny tajomník pre šport Ivan Husár odovzdáva vysvedčenia na Základnej škole J.G. Tajovského v Senci.