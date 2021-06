Testy, ktoré hradil štát, zostávajú. Ostatné si zaplatia ľudia

Testovanie zo zdravotných dôvodov, testovanie kontaktov pozitívnych či testovanie na nový koronavírus do detských táborov zostane hradené štátom.

Na všetky ostatné podujatia, kde je potrebný test, si ho bude musieť jedinec hradiť samostatne. Povinnosť sa týka len nezaočkovaných ľudí. Počas tlačovej konferencie to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Od prvého júla štát prechádza na taký systém testovania na nový koronavírus, aby motivoval k očkovaniu. „Podľa britských štúdií 90-percentná zaočkovanosť znamená ukončenie pandémie. Verím tomu, že občania to pochopia,“ dodal minister. Očkovanie jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson by sa malo podľa neho začať v najbližších dňoch. „Musia sa prerobiť isté veci, ktoré súvisia so zmenenou cenou,“ vysvetlil Lengvarský.

Martin Pavelka, epidemiológ z Inštitútu zdravotných analýz (IZA) na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR, upozornil na to, že v prípade, ak sa v krajine rozšíri delta variant nového koronavírusu, rezort zrejme rozšíri COVID automat a zoznam aktivít, pri ktorých sa budú nezaočkovaní musieť preukazovať negatívnym PCR testom. „Momentálne sú v diskusiách reštaurácie, puby, hromadné podujatia, plavárne, fitness centrá, ubytovanie v hoteloch, športové tréningy, obrady, múzeá a galérie. Ak som zaočkovaný nemusím sa testovať,“ vysvetlil Pavelka.

Testovanie zostáva podľa Tomáša Kúdelu z MZ ako jedna z priorít pri odhaľovaní ohnísk pandémie. „Antigénové testovanie pre takej incidencii, akú máme, nemajú taký benefit, aký potrebujeme. Skôr potrebujeme podporiť PCR testy. Preto antigénové mobilné odberové miesta k 30. júnu končia a všetko smerujeme k PCR testovaniu,“ zhrnul Kúdela.