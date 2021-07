Štát vyhlásil vojnu delte. Peniazmi, výhodami pre očkovaných

VIDEO: Epidemiológ Martin Pavelka o delte, hraniciach a očkovaní.

Začína sa to režimom na hraniciach, v zásuvke je však aj povinné PCR testovanie pre nezaočkovaných, keď budú chcieť ísť do krčmy či reštaurácie, do fitnescentra, kúpeľov, na svadbu alebo do múzea.

Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) je cieľom dosiahnuť 95–percentnú zaočkovanosť. Tá by mala krajinu ochrániť pred deltou, infekčnejšou mutáciou koronavírusu.

V súčasnosti má za sebou druhú dávku 1 568 552 ľudí, čo je 28 percent. Prvou dávkou je zaočkovaných 2 022 079 ľudí, čiže 36 percent.

Podľa epidemiológa Martina Pavelku je 94–tisíc osemdesiat– a viacročných nechránených ani prvou dávkou. V skupine od 70 rokov je ich až 137–tisíc. Vo veku 60 až 69 rokov dokonca 284–tisíc. No a od 50 vyššie 374–tisíc. To sú podľa Pavelku rizikové skupiny, ktoré môžu mať fatálne následky po infikovaní koronavírusom.

Kým minister financií Igor Matovič (OĽaNO) chystá lotériu a sprostredkovateľské bonusy pre tých, ktorí získajú pre očkovanie svojich známych, Lengvarský má v talóne opatrenia, ktoré by mali prakticky presvedčiť čo najviac ľudí, aby sa dali vakcinovať.

Od 9. júla sa sťažia podmienky pri cestovaní. Plne zaočkovaní budú môcť hranice prekračovať bez problémov. Každý, kto sa nebude považovať za plne očkovaného, bude musieť ísť do povinnej karantény. Priepustkou bude negatívny PCR test, ktorý sa môže urobiť najskôr na piaty až siedmy deň karantény.

Situáciu na hraniciach budú kontrolovať policajti spolu s vojakmi. Policajt, prípadne vojak musí podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) na hraniciach skontrolovať iba dva dokumenty. Prvým je registrácia v systéme eHranica, a GreenPass, prípadne doklad o plnej zaočkovanosti.

Od budúceho týždňa bude na hraniciach platiť oranžová farba. To podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) znamená, že niektoré hraničné priechody sa zatvoria a kontroly budú prísnejšie. "Vypomáhať nám budú aj príslušníci ozbrojených síl. Technických zariadení, ktoré budú čítať QR kódy na GreenPassoch, bude okolo 900,“ vysvetlil Mikulec.

Na hraniciach bude platiť nový automat s troma stupňami. Zelený stupeň znamená monitoring a náhodnú kontrolu cestovateľov. V oranžovom sa bude kontrolovať väčšina cestujúcich a v čiernom každý jeden, ktorý prekročí hranice.

Podľa slov štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa (SaS) každý, kto bude prichádzať ako zaočkovaný naspäť na Slovensko, bude automaticky uvoľnený z karantény aj z testovania, pretože sa vie preukázať európskym alebo národným COVID-19 certifikátom.

Lengvarský vníma zmeny v cestovaní ako jeden z nástrojov na zlepšenie zaočkovanosti. „Cieľom nového cestovateľského semafora je, aby sme získali čas. Aby sa čo najviac Slovákov dalo zaočkovať,“ ozrejmil hlavný hygienik Ján Mikas.

„Viem, že sa to mnohým nebude páčiť, očkovanie však zostáva dobrovoľné. No s voľbou prichádza zodpovednosť,“ dodal Klus.

Pozor, pendler

Zmeny sa dotknú aj pendlerov. Do 9. augusta je možné použiť inštitút pendlera s podmienkou pravidelného RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní. Od 9. augusta sa budú už i pendleri následne riadiť režimom podľa toho, či sú alebo nie sú zaočkovaní.

„Teritoriálny systém, ktorý sme predstavili pred pár týždňami a ktorý predpokladá tzv. cestovnú mapu, nám jednoducho nefunguje, museli sme pristúpiť k tomu, aby sme prešli k individuálnemu princípu kontroly, a ten je postavený na rozlišovaní na zaočkovaných a nezaočkovaných,“ odôvodnil Klus.

Upozornil na to, že ľudia pri návrate na Slovensko obchádzali pravidlá, medzi 20. májom a 20. júnom sa napríklad do eHranice prihlásilo iba 17-tisíc cestovateľov.

Upozornil, že pracovné cesty do zahraničia sú povolené. „Ak má niekto kanceláriu na Ukrajine a cestuje tam za prácou, tak sa karanténe vyhne. No ak chce ísť predávať trdelník do Prahy, tak to sa za pracovnú cestu nepovažuje,“ priblížil Klus.

Nezaočkovaní si testy zaplatia

Zároveň do 9. augusta bude prechodné obdobie, v ktorom sa nezaočkované deti od 12 do 18 rokov riadia takými istými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia s podmienkou, že boli zaočkované aspoň prvou dávkou.

Od 9. augusta sa deti budú riadiť režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby. Ak teda nebudú zaočkované, budú musieť nastúpiť do povinnej karantény. Podľa štátneho tajomníka Klusa bude v tomto termíne už táto veková kategória zaočkovaná.

„Ak to presvedčí aspoň desať až pätnásť percent občanov, ktorí chcú ísť na dovolenku a nechcú si komplikovať život, tak si myslím, že je správne, že sme prešli do takéhoto režimu,“ uviedol Klus.

Pre plne zaočkovaných ľudí zároveň podľa epidemiológa Pavelku platí, že sa už nemusia dávať testovať, nemusia ísť ani do karantény v prípade, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou.

Po 9. auguste si budú musieť nezaočkovaní za testovanie platiť. Zadarmo sa k testovaniu dostanú len tí, ktorí majú zdravotné indikácie. Možnosť zadarmo sa otestovať dostanú aj deti, ktoré idú na zotavovacie podujatia, pacienti pred predoperačným vyšetrením, pri príchode zo zahraničia, či ak mal človek priamy kontakt s infikovaným. PCR testovanie bude hradené aj tým, ktorí majú pozitívny antigénový test. Na všetky ostatné podujatia, kde je potrebný test, si ho bude musieť každý hradiť samostatne. Povinnosť sa týka len nezaočkovaných ľudí. Antigénové mobilné miesta k dnešku končia, štát sa chce zamerať najmä na PCR testovanie. Od 1. júla bude 120 PCR mobilných odberných miest s kapacitou 30-tisíc testov. „Ak som plne zaočkovaný, nemusím sa testovať,“ dodal Pavelka.

Kto je plne zaočkovaný?

pri dvojdávkovej schéme: ten, kto je zaočkovaný aj druhou dávkou a od podania druhej dávky prešlo 14 dní, platnosť takéhoto očkovania je jeden rok

pri jednodávkovej schéme: ten, od koho očkovania prešlo 21 dní, platnosť očkovania je jeden rok

osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a od podania prvej dávky vakcíny prešlo 14 dní, pričom sa očkovalo do 180 dní po prekonaní ochorenia, platnosť očkovania je jeden rok

Ako prekračuje hranice človek, ktorý je považovaný za očkovaného?

na hraničnom priechode sa preukáža potvrdením o zaočkovaní, teda tzv. GreenPassom, prípadne Národným očkovacím certifikátom s QR kódom*

Ako prekračuje hranice človek, ktorý nie je považovaný za očkovaného?

musí sa zaregistrovať v systéme eHranica

14-dňová karanténa je povinná

najskôr na 7. deň karantény môže cestovateľ podstúpiť PCR test, ak bude výsledok negatívny, môže karanténu ukončiť v momente, keď mu je doručená správa o negatívnom výsledku testu

Nezaočkované deti do 12 rokov

riadia sa karanténnymi podmienkami ako ich rodičia

Nezaočkovaní pendleri

do 31. júla pre pendlerov platí prechodné obdobie, keď môžu inštitút pendlera použiť na pravidelné PCR testovanie v sedemdňovom intervale

od 1. augusta sa musia pendleri riadiť režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby, nezaočkovaní pendleri teda musia ísť do 14-dňovej karantény*

Nezaočkované deti od 12 do 18 rokov