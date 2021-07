Technik na súde o smrti chlapčeka: Alarmy sa dajú vypnúť, stíšiť a deaktivovať

Odborník na hlavnom pojednávaní v prípade smrti trojročného Sebastiána popísal možnosti, ako môže dôjsť k zásahu do alarmov, ktoré mali signalizovať ohrozené životné funkcie. Chlapčeka prijali do Fakultnej nemocnice v Nitre koncom januára 2017 s podozrením na cukrovku.

Na Okresnom súde v Nitre vypovedali v stredu dvaja svedkovia. Okrem Sebinkovej pediatričky prišiel aj Radoslav Neupauer. V tom čase pracoval ako technik špecialista pre medicínske zariadenia dvoch konkrétnych značiek. Dnes je servisným manažérom. V prípade štyroch žien, dvoch lekárok a dvoch sestier, ktoré sú obžalované z prečinu usmrtenia chlapčeka, sa pozornosť zameriava na alarmy, ktoré boli podľa Sebinkovej mamy vypnuté.

„Z technického oddelenia nemocnice mi zavolali, či by som skontroloval monitor vitálnych funkcií,“ začal Neupauer. Presný deň kontrolnej obhliadky si nepamätal. Bolo to však v čase, keď sa už nevedel dostať k údajom z inkriminovaného obdobia. Na monitore nenašiel žiadny problém. Na jeho funkčnosť nemal vplyv ani vek prístroja. Chybný bol len displej centrálnej monitorovacej jednotky, ktorý stačilo vymeniť a zapojiť. Na centrálny monitor sa prenášajú údaje zo všetkých monitorov, na ktoré sú pripojení pacienti.

Iba špecialista

Technik dodal, že záznamy sa na centrále uchovávajú 28 hodín a potom sa premazávajú, keďže ide o obrovské množstvo dát. Z osudného dňa nenašiel žiadny záznam. Záznam z monitora, na ktorý bol napojený Sebinko, sa uchováva ešte kratšie. V tomto prípade ide o 12 hodín. „Spätne zobrazuje numerické aj grafické hodnoty,“ potvrdil Neupauer.

Podľa neho je niekoľko možností, ako manipulovať s alarmami. Dajú sa vypnúť, stíšiť až na nulovú hlasitosť alebo deaktivovať na istý čas v prípade, že bežia. „Ak sú alarmy potlačené, prístroj ukazuje len grafickú krivku a numerické hodnoty,“ povedal technik. Alarmy sa v tomto prípade dali nastavovať z centrály, čo však bez funkčného displeja nebolo možné, a takisto na monitore pri lôžku.

Prípadný incident signalizuje v prvom rade zvukový alarm a zároveň aj optický alarm na displeji. Ak sú raz alarmy zapnuté, zrušiť sa nedajú. „Z centrály sa nedajú vypnúť, len potlačiť na dve minúty. Z bezpečnostných dôvodov to núti personál prísť k monitoru,“ vysvetlil Neupauer. Alarm pretrváva, kým nie dosiahnutá hodnota nastavená na monitore.

Alarm je možné vypnúť, a to pre každý parameter. Na monitore vitálnych funkcií sa to dá nastaviť niekoľkými úkonmi. Vypnutý alarm symbolizuje na obrazovke prečiarknutý zvonček. Každému, kto uvidí tento symbol, je jasné, že alarm je v danej chvíli vypnutý. Ďalšou možnosťou je stíšenie alarmov, teda úprava intenzity zvuku.

„Hlasitosť sa dá regulovať. Je to určené v percentách, teda od 0 do 100 percent,“ spresnil technik. Opäť sa to dá nastaviť z centrály i na monitore pri lôžku. Neupauer upozornil, že okrem toho existuje veľa možností konfigurácie, pokiaľ ide o počiatočné nastavenia alarmov. Napríklad či majú byť zapnuté automaticky, alebo si ich personál zapne zvlášť.

Podľa odborníka sa nedajú sledované parametre nastaviť na nulu, aby alarm nič nesignalizoval. „Hranica alarmu sa dá zmeniť. Pri spodnej hranici je však minimálna hodnota 70 percent,“ priblížil. Zaznamenané dáta laik podľa neho nedokáže vymazať. „Iba špecialista, ktorý má špeciálny prístupový kód a musí ovládať operačný systém, ktorý nie je štandardný. Na Slovensku sme momentálne dvaja takí, ktorí to dokážu,“ dodal Neupauer.

Stratený výsledok

Sebinkova pediatrička mala chlapčeka v starostlivosti od jeho 7. mesiaca. Nebýval často chorý ani sa neliečil na závažné ochorenie. Predmetom otázok bola preventívna prehliadka u trojročných detí. Sebinko ju absolvoval v polovici decembra 2016 a jej súčasťou bolo vyšetrenie vzorky jeho moču, ktorú Sebinkova mama zaniesla do laboratória 3. januára 2017.

Výsledok s vysokou hodnotou glukózy bol do zdravotného záznamu doplnený až po Sebinkovej smrti. Obžalovaná exprimárka Silvia L. podotkla, že je zarážajúce, že výsledok nikomu nechýbal ani vtedy, keď dieťa nebolo v poriadku. Ďalšia obžalovaná lekárka Silvia M. doplnila, že „od 3. do 30. januára je 27 dní, čo je skutočne veľmi závažná doba na rozvoj diabetickej ketoacidózy“.

„Moč som priniesla 3. januára, taktiež som sa informovala na výsledky. Na základe toho som nemala dôvod si myslieť, že môjmu dieťaťu niečo bolo. Sebinko bol v poriadku. Správal sa tak ako dovtedy,“ reagovala Dominika Sebinková (rodičia si zmenili priezvisko na synovu pamiatku). Týždeň pred hospitalizáciou volala pediatričke znova. „V tom čase som bola chorá a dohodli sme sa, že počas ďalšieho týždňa donesieme Sebinkov moč,“ dodala s tým, že sa vždy zaujímala o zdravotný stav syna a nikdy by nič nezanedbala. Lekárke volala aj 30. januára, ktorá ho s podozrením na cukrovku poslala do nemocnice.

Stav malého pacienta sa zhoršil už po niekoľkých hodinách od prijatia do nitrianskej nemocnice. To, že sa s ním niečo deje, si všimla jeho mama, ktorá bola pri ňom. Prístroje, ktoré ho mali monitorovať, však podľa nej nič nesignalizovali. Nepomohlo už ani oživovanie a prevoz chlapčeka do Bratislavy, kde lekári potvrdili mozgovú smrť. Zomrel v dôsledku ťažkého opuchu mozgu.