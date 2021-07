Lengvarský: Nie je pravda, že vláda chce povinne očkovať proti COVID-19

Nie je pravda, že vláda chce povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ide o dezinformáciu. Vo štvrtok to na pôde Národnej rady (NR) SR povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

„Chcel by som reagovať na dezinformáciu, ktorá vznikla, neviem z akého dôvodu. Je o tom, že ideme zavádzať nejaké plošné alebo povinné očkovanie. Chcel by som všetkých ubezpečiť, že to tak nie je a ani nebude,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva, pričom doplnil, že vyhlásenia o tom, že vláda chce povinne očkovať, sa nezakladajú na pravde.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš doplnil, že im je ľúto, že koaličný partner Sme rodina „začal zavádzať“ a „podľahol tlaku antivaxerov“. Zdôraznil, že Slovensko sa počas leta potrebuje pripraviť na tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu.

Dodal, že na aktuálnej koaličnej rade si vysvetľujú, že cieľom je zabrániť úmrtiam v nemocniciach a kolapsu zdravotníckeho systému.