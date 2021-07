Plošné povinné očkovanie nechystáme, tvrdí Lengvarský. Obmedzenia pre nezaočkovaných áno

Hnutie Sme rodina Borisa Kollára odmietlo podporiť návrh, podľa ktorého by pri vstupe do reštaurácií či na verejné podujatia boli zvýhodnení zaočkovaní.

VIDEO: Nechystáme žiadne povinné plošné očkovanie, vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Śipoš to považuje za dezinformáciu šírenú opozíciou a antivaxermi. (1. 6. 2021)

Vláda návrh prerokovala v stredu a do parlamentu ho predložila vo štvrtok. Zákon chce zaviesť dočasnú podmienku vstupu do prevádzok, napríklad reštaurácií, fitnescentier, kúpalísk či kaderníctiev. Tou je preukázanie sa potvrdením o absolvovaní očkovania či prekonaní ochorenia COVID-19. V opačnom prípade by sa návštevník musel preukázať negatívnym PCR testom.

Ešte v pondelok sa zdalo, že koaliční partneri sú jednotní. Vo štvrtok však krátko popoludní hnutie Sme rodina vyhlásilo, že je proti povinnému očkovaniu.

„Sme rodina nebude hlasovať za návrh zákona, ktorý by podmieňoval vstup do rôznych prevádzkových priestorov či na verejné podujatia preukázaním sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o jeho prekonaní či negatívnym testom," priblížil Kollár postoje hnutia na sociálnej sieti. Dodal, že Sme rodina je proti povinnému očkovaniu či tlačeniu k očkovaniu cez preukazovanie sa čerstvými testami, ktoré si ľudia musia zaplatiť za svoje.

„Klub Za ľudí bude hlasovať za návrh zákona," priblížila Vladimíra Marcinková. Obdobný postoj má aj SaS podľa jej poslankyne Janky Bittó Cigánikovej.

VIDEO: Cigániková (SaS): Koalícia chce viac slobody pre očkovaných.

Plénum však o tomto návrhu vo štvrtok nehlasovalo, pretože Kollár ako predseda parlamentu hlasovanie preložil.

SaS požiadala o mimoriadnu koaličnú radu. Tá sa konala priamo v priestoroch Národnej rady. „Chcel by som reagovať na dezinformáciu, ktorá vznikla, neviem z akého dôvodu. Je o tom, že ideme zavádzať nejaké plošné alebo povinné očkovanie. Chcel by som všetkých ubezpečiť, že to tak nie je a ani nebude," povedal šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) počas zasadnutia koaličnej rady.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš doplnil, že mu je ľúto, že koaličný partner Sme rodina „začal zavádzať“ a „podľahol tlaku antivaxerov“. Zdôraznil, že Slovensko sa počas leta potrebuje pripraviť na tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu.

Dodal, že na aktuálnej koaličnej rade si vysvetľujú, že cieľom je zabrániť úmrtiam v nemocniciach a kolapsu zdravotníckeho systému.

Zákon by sa mal, ak sa koaličná rada znova dohodne, dostať na prerokovanie parlamentu v piatok. Rokovať sa o ňom bude v skrátenom konaní.