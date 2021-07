Šeliga verí, že návrh k využívaniu COVID preukazov prejde na ďalšej schôdzi

Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) verí, že návrh, ktorým by sa zohľadnila zaočkovanosť pri vstupe do prevádzok, prejde na ďalšej schôdzi. Návrh bol podľa neho zle odkomunikovaný. Pokiaľ by sa pandemická situácia zhoršila, novela by podľa neho umožnila nezatvárať prevádzky, ale povoliť do nich vstup aspoň zaočkovaným a otestovaným.