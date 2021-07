Smer podá pre vyhlášku ÚVZ o hraniciach podnet na Ústavný súd

Predseda Smeru poukázal na to, že karanténa platí rovnako pre toho, kto ide na nákup do Rakúska a na dovolenku. Kritizoval, že vládny materiál o aktualizácii cestovného semafora neupravuje, kto bude platiť PCR test, ktorým si neočkovaní môžu po piatich dňoch skrátiť karanténu. Ak je očkovanie dobrovoľné, test by mal byť podľa neho zadarmo.

„Trváme na dobrovoľnosti očkovania. Odmietame akúkoľvek mieru diskriminácie medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. Trváme na tom, že PCR testy, ktoré môžu byť v tom výbere alternatív, musia byť zadarmo,“ zhrnul Fico. Upozornil, že vláda nemôže vyhláškou obmedziť ľudské práva.

Fico sa vyjadril aj k zablokovaniu predloženej novely, ktorá by umožnila podmieniť vstup do reštaurácií, plavárni či hotelov očkovaním alebo PCR testom, hnutím Sme rodina. Podotkol, že tak urobili čisto z dôvodov, ktoré sú osobné a spojené s osobou predsedu hnutia Borisa Kollára. Ten podľa Fica „hľadí na vlastné hotely a reštaurácie“.

Smer tiež nepodporil parlamentom schválenú očkovaciu lotériu. Fico hovorí o násilnom ťahaní ľudí do očkovania namiesto „normálneho presviedčania“. Náklady podľa neho môžu do konca roka dosiahnuť 99 miliónov eur.