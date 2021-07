Platenie testov v plnej výške by bolo nútenie do očkovania, tvrdí Matovič

Návrh, aby si ľudia platili PCR testy v plnej výške, považuje minister financií Igor Matovič (OĽANO) za nútenie do očkovania. "Sociálnymi zbraňami" by k tomu totiž bola chudobná rodinu, ktorá si pravidelné testy nemôže dovoliť, prinútená. Uviedol to v piatok na brífingu v Národnej rade (NR) SR.

Vo štvrtok podľa Matoviča trvala šesť hodín koaličná rada, kde nakoniec prišli ku kompromisu, že sa návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) presunie. Za testovanie by zároveň mali ľudia platiť buď nič, alebo symbolickú čiastku.

Sme rodina má podľa neho pravdu v tom, že platenie PCR testov v plnej výške by bolo v určitom zmysle nútením do očkovania, pretože chudobná rodina by si to nemohla dovoliť. „Nebolo by to povinné očkovanie, ale v skutočnosti by to povinné očkovanie bolo,“ vyhlásil Matovič. Keď sa uskutoční diskusia, v júli na schôdzi sú pripravení podporiť tento návrh, ale s tým, aby ľudia platili len symbolickú sumu za tieto testy.

Minister financií zároveň vyzdvihol očkovanie ako kľúčový nástroj proti ochoreniu COVID-19, treba však podľa neho rešpektovať aj názor tých, ktorí sú presvedčení, že sa očkovať nedajú. Dodal, že je potrebné urobiť „aj nemožné“, aby sa ľudia zaočkovali. „Vývoj v Británii je katastrofický, je to len otázka času, keď variant delta na Slovensku prepukne vo väčšom,“ upozornil.

Na motiváciu ľudí dať sa očkovať preto Ministerstvo financií (MF) SR prišlo s dvoma nástrojmi, a to je sprostredkova­teľský bonus a očkovacia prémia. Tieto nástroje v piatok schválilo plénum parlamentu v rámci novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením COVID-19 z dielne rezortu financií.