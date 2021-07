Návrat zo zahraničia? Nikto sa nevyhne 'eHranici' - zaočkovaní, nezaočkovaní

Každý cestovateľ, ktorý má viac ako 12 rokov, je povinný sa najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať sa na webe korona.gov/eh­ranica.

Ďalej je povinný pri vstupe, ale aj kedykoľvek počas svojho pobytu na Slovensku preukázať na požiadanie policajtom alebo zamestnancom regionálneho úradu verejného zdravotníctva doklad, že je registrovaný v systéme eHranica.

Cestujúci, ktorí sa na Slovensko dopravia letecky, musia vyplniť najneskôr pri vstupe elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Zverejnený je na webovej stránke www.mindop.sk/covid/.

Kto je plne očkovaná osoba?

zaočkovaný druhou dávkou vakcíny s dvojdávkovou schémou, ak prešlo najmenej 14 dní od podania druhej dávky, ale nie viac ako 12 mesiacov – registrácia takéhoto zaočkovaného v systéme eHranica je platná 6 mesiacov

zaočkovaný vakcínou s jednodávkovou schémou, ak od očkovania prešlo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov – registrácia takéhoto zaočkovaného v systéme eHranica je platná 6 mesiacov

ľudia, ktorí prekonali v intervale 180 dní ochorenie COVID-19 a boli zaočkovaní prvou dávkou vakcíny, pričom od očkovania prešlo najmenej 14 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov – registrácia takéhoto zaočkovaného v systéme eHranica je platná 6 mesiacov

zaočkovaný prvou dávkou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou – registrácia takéhoto zaočkovaného v systéme eHranica platí len do 9. augusta

Pobyt na Slovensku

Aj osoba, ktorá je považovaná za plne očkovanú, je povinná počas svojho pobytu na Slovensku na požiadanie preukázať policajtovi alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva doklad, že je plne očkovaná. Doklad musí byť v slovenskom, anglickom alebo českom jazyku.

Aj tí, ktorí nie sú považovaní za plne zaočkovaných, musia nosiť pri sebe doklady o registrácii, či čiastočnom očkovaní a na požiadanie sa preukázať či už policajtovi alebo príslušníkovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Samozrejme, preukázať sa možno aj digitálnym COVID preukazom EÚ.

Karanténne opatrenia

Od 9. júla od 6. hodiny ráno každý, kto príde na Slovensko, musí do izolácie buď v domácom prostredí, alebo v karanténnom zariadení.

Karanténa sa končí po 14 dňoch. Alebo aj PCR testom, pričom sa testuje na piaty deň izolácie. Karanténa sa končí vo chvíli, keď cestovateľ dostane negatívny výsledok testu. Deti do dvanásť rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie riadia karanténou rodičov – deťom sa povinná karanténa končí vo chvíli, keď sa karanténa končí aj im rodičom. Ak absolvuje cestovateľ karanténu v domácom prostredí, do izolácie idú aj všetci, ktorí s ním žijú v domácom prostredí.

Do karantény nemusia ísť osoby, ktoré sú považované za plné zaočkované. Ale aj deti od 12 do 18 rokov, ak sa na žiadnu z osôb, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti, nevzťahuje karanténne opatrenie.

Ten, kto prichádza na Slovensko letecky z krajín, ktoré sa neuvádzajú v prílohe vyhlášky, musia mať v ruke aj negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

V prílohe sú uvedené tieto krajiny (pri leteckom príchode z týchto krajín netreba mať negatívny PCR test): Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyperská republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Kórejská republika, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxemburské veľkovojvodstvo, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Sanmarínska republika, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina.

Ak by sa počas pobytu do 14 dní od vstupu na Slovensko prejavili klinické príznaky ochorenia COVID-19, je každý pacient okamžite to oznámiť svojmu lekárovi, pediatrovi v prípade detí. Ak tento človek nemá uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku, musí ochorenie oznámiť lekárovi samosprávneho kra­ja.

Výnimky

Výnimku majú posádky nákladnej dopravy, letecký personál, posádka v lodnej doprave, rušňovodiči, vlakové čaty – no musia mať potvrdenie od zamestnávateľa. Ale aj napríklad vodiči a posádky sanitiek, zamestnanci pohrebných služieb. Ak ide o pacientov, ktorí prichádzajú alebo opúšťajú Slovensko za účelom akútnej a neodkladnej diagnostiky či liečby, je potrebné, aby mali súhlas ministerstva zdravotníctva.

Výnimku majú aj občania Európskej únie, ktorí Slovenskom len tranzitujú. Musia však použiť určené dopravné koridory, pričom zastaviť môžu len v nevyhnutných prípadoch ako je tankovanie a musia územia Slovenska opustiť do 8 hodín.

Vyhláška pritom určuje tieto tranzitné trasy cez Slovensko:

Trasa Ukrajina-Česká republika

hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, Sobrance, Michalovce, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, cez hraničný priechod Makov – Bílá-Bumbálka/Starý Hrozenkov – Drietoma

Trasa Česká republika – Ukrajina

hraničný priechod Makov – Bílá-Bumbálka/Starý Hrozenkov – Drietoma, Žilina, Ružomberok, Poprad, Prešov, Michalovce, Sobrance, hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod

Trasa Poľsko-Rakúsko/Maďarsko

1.Poľsko – Rakúsko/Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Trstená – Chyžné, Dolný Kubín, Martin, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).

2. Trasa Poľsko – Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Trstená – Chyžné, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, hraničný priechod Šahy – Parassapuszta.

3. Trasa Poľsko – Rakúsko/Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Skalité – Zwardoň, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).

4. Trasa Poľsko – Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek – Svidník, Giraltovce, Prešov, Košice, hraničný priechod Milhosť – Tornyosnémeti.

Trasa Rakúsko/Maďarsko – Poľsko

Trasa Rakúsko/Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Martin, Dolný Kubín, hraničný priechod Trstená – Chyžné. Trasa Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod Šahy – Parassapuszta, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, hraničný priechod Trstená – Chyžné. Trasa Rakúsko/Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, hraničný priechod Skalité – Zwardoň. Trasa Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod Milhosť – Tornyosnémeti, Košice, Prešov, Giraltovce, Svidník, hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek.

Trasa Česká republika – Rakúsko/Maďarsko

Trasa po D2 v smere hraničný priechod Břeclav- Brodské, Bratislava, hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).

Trasa Rakúsko/Maďarsko – Česká republika

Trasa po D2 v smere hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, hraničný priechod Břeclav- Brodské.

Výnimku zo splnenia podmienok pri príchode na Slovensko majú aj osoby, ktoré vstupujú na Slovensko z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia ak ide o vykonávanie striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom. V takýchto prípadoch však treba informovať ministerstvo práce.

Ak niekto vstupuje na Slovensko len preto, aby prepravil osoby z a na medzinárodné letiská na území ČR, Poľska, Maďarska alebo Rakúska, musí sa registrovať na webe naletisko.mzv.sk. Ďalej majú výnimku z karanténnych opatrení tí, ktorí majú na Slovensku trvalý a prechodný pobyt a majú prácu na území EÚ, prípadne na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo Ukrajine. Prípadne, ak majú trvalý alebo prechodný pobyť v štátoch EÚ, Islande, Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo v prihraničných oblastiach Ukrajiny do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na Slovensko a zároveň majú na Slovensku uzatvorený pracovnoprávny vzťah. No všetci, ktorí majú viac ako 12 rokov sa musia pri príchode preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 7 dní.

Výnimka platí aj pre slovenských študentov a žiakov, ktorí navštevujú školy v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsko alebo na Ukrajine.

Výnimky platia aj pre ľudí, ktorí sa musia v týchto krajinách starať o blízkych rodinných príslušníkov, obhospodarujú pozemky na území Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenska.

Výnimka platí aj pre športovcov, hercov, účinkujúcich v rôznych programov, ale aj archeológov, ktorí pracujú na náleziskách na Slovensku, vedcvo a podobne. Platí však podmienka, že sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 7 dní.