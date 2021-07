Nitra: Traumatológia je zachránená. Problém sa presunul na detskú JIS

„Nešlo o konflikt medzi klinikou a riaditeľstvom nemocnice. Odvolaním prednostu kliniky z funkcie všetci lekári svoje výpovede stiahli a normálne pokračujú v poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Dubaj pre TASR.

Lekári na traumatológii informovali v pondelok riaditeľa nemocnice o ťažkostiach na ich klinike, s tým že na nej už viac nedokážu pracovať, ak sa nič nezmení. Nakoniec v stredu podali výpovede, ktoré v piatok vzali späť.

No aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) pripustil, že problémov v riadení bolo v minulosti viac a uvedomuje si, že personál je nespokojný už dlhší čas.

Oddelenie traumatológie hromadné výpovede síce ustálo, problémy v nemocnici však pretrvávajú. Na detskej jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) – jedinej v kraji – podali všetky sestry výpovede. Aj ony o svojich problémoch informovali vedenie nemocnice, no nezmenilo sa nič.

„Naozaj mávame ťažkých pacientov a skúsené sestry na JIS sú na nezaplatenie. Také na Slovensku len tak nenájdete. Bez nich je celé toto oddelenie súce na zavretie. Týchto zdravotníkov nenahradíte ani za rok, ani za dva,“ varuje šéf Lekárskeho odborového združenia a nemocničný lekár Peter Visolajský a dodáva, že nakoniec to pocíti aj tak pacient.

Podľa Visolajského je v súčasnosti mimoriadny problém nájsť akúkoľvek zdravotnú sestru. „Na JIS-ke sú vysoko školené sestry. Takýto špecializovaný personál sa nedá len tak ľahko nahradiť. Teraz hrozí, že jediná detská JIS-ka v kraji môže zaniknúť. Personál pritom riaditeľstvo nemocnice dlhodobo upozorňoval na problémy, a to aj písomne. Žiaľ, bolo to odignorované. Verím, že je šanca na stiahnutie výpovedí, dôležitý bude prístup vedenia nemocnice. Ak to budú vyhrážky a hnev, tak zdravotné sestry odídu,“ dodal.

Riaditeľ nitrianskej nemocnice sa už situáciou na detskej JIS zaoberá. „Výpovede sestier sú čerstvou záležitosťou, ich dôvod a požiadavky boli doručené v piatok popoludní a budú predmetom rokovania,“ povedal Dubaj.

„Ministerstvo zdravotníctva bolo dlhodobo upozorňované na problémy v našej nemocnici a teraz reálne hrozí, že sa obmedzí kľúčové detské a traumatologické oddelenie v kraji," upozorňuje Visolajský a pripomína, že takýmto problémom sa dalo zabrániť.