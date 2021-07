Jeden deň tak, druhý inak. Koalícia sa zasekla pri výhodách pre očkovaných

V pondelok sa dohodli, v stredu schválili na vláde. Vo štvrtok to už bolo inak. Reč je o výhodách pre ľudí, ktorí sú zaočkovaní. Po návrate z dovolenky síce nemusia ísť do izolácie a absolvovať test, doma však výhodu z vakcinácie zrejme tak skoro mať nebudú.

Hnutie Borisa Kollára Sme rodina totiž vetovalo návrh šéfa rezortu zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO). Napriek tomu, že návrh odsúhlasila vláda aj s Kollárovými ministrami. Vo štvrtok sa druhé najsilnejšie hnutie koalície postavilo proti.

Kollár vládny návrh nezaradil ani na rokovanie parlamentného pléna. Podľa šéfa poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského výhody pre zaočkovaných, ktoré by si mali užívať doma, budú na programe schôdze, ktorá sa začne 22. júla.

Lengvarský už v stredu vysvetľoval, že GreenPass, teda európsky zelený pas, ktorý dostávajú zaočkovaní ľudia, by sa mohol využívať aj doma. Napríklad pri vstupoch na kúpaliská, do reštaurácií, na hromadné podujatie – či už športové alebo kultúrne. Organizátor alebo majiteľ zariadenia by skontroloval, či je jeho hosť zaočkovaný, prípadne testovaný. Ten by mal vstup povolený. Naopak, nezaočkovaný musí byť čerstvo otestovaný.

VIDEO: Sme rodina je proti tomu, aby sa pre očkovanie vytvárali dve kategórie ľudí.

Keďže stále je druhou dávkou zaočkovaných pomerne málo ľudí – v piatok to bolo presne 1 611 849, štát chce motivovať k vakcinácii aj výhodami a peniazmi. Kým na štátnej lotérii či platení za verbovanie na očkovanie sa poslanci dohodli pomerne rýchlo, s výhodami nevie koalícia pohnúť.

„Nemôžeme ľudí vydierať. Sme kategoricky proti tomu, aby sme im dali pištoľ k hlave a povedali im: choď sa očkovať,“ reagoval na Lengvarského návrh Kollár.

Jeho hnutie najviac hnevá, že od 1. júla sa možno testovať len na vyše sto miestach. Kým pred niekoľkými dňami stačil antigénový test, dnes štát žiada PCR test. Ten si však musia ľudia zaplatiť sami.

Pred testovacími miestami sa v piatok tvorili dlhé rady. Dovolenkári musia stihnúť test tesne pred vyrazením na cestu do Chorvátska. To totiž sprísnilo podmienky vstupu do krajiny a od každého žiadajú buď očkovanie, alebo test.

„Je nepredstaviteľné, aby niekto z nejakej malej dediny musel platiť za cestu do okresnej nemocnice a tam ešte aj sedemdesiat eur za test,“ hnevá sa Kollár. Pravda urobila prieskum cien testov. Najlacnejší antigénový test sa dá absolvovať za 9,90 eura v prípade, ak sa človek objedná vopred. Neobjednaný zaplatí 14,99 eura. PCR test možno absolvovať za ceny od 39 do 60 eur. Kloktací test, ktorý sa odporúča deťom, stojí približne 70 eur.

VIDEO: Žiadne plošné očkovanie nechystáme, ubezpečuje minister Lengvarský.

Prevádzkovatelia testovacích jednotiek už ponúkajú rôzne akcie – pri otestovaní dvoch dospelých dieťa skontrolujú zadarmo.

Hlavnou myšlienkou Lengvarského zákona je premisa, že nezaočkovaní potrebujú test pri návrate z dovolenky, pri vstupe do aquaparkov či fitnescentier. Tak chce štát motivovať ľudí, aby dali prednosť očkovaniu.

O sociálnom revolveri v podobe platenia za testy hovorí aj líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič.

Vyhlásil, že platenie za PCR testy považuje „za nútenie do očkovania“. Ako príklad uviedol chudobnú rodinu, ktorá si nemôže platiť za pravidelné testovanie. „Nebolo by to povinné očkovanie, ale v skutočnosti by to povinné očkovanie bolo,“ dodal Matovič.

V podstate súhlasí aj s ďalším Kollárovým názorom, že je to ochrana aj pred tým, „aby sa toľko skúšaný národ nenaštval ešte viac a ľudia nešli do ulíc“.

Matovič pripomenul, že o novej stratégii testovania sa koaliční partneri bavili už niekoľko hodín na koaličnej rade v pondelok, potom vo štvrtok. Zhodol sa s Kollárom, že považujú za kompromis odsunutie Lengvarského návrhu na neskôr.

VIDEO: Cigániková (SaS): Koalícia chce viac slobody pre očkovaných.

Sme rodina aj OĽaNO sa zhodujú, že za testovanie by sa nemalo platiť, prípadne len symbolická suma. Na druhej strane však líder najsilnejšieho hnutia povedal, že je treba „urobiť aj nemožné“, aby sa ľudia zaočkovať dali. Pridáva sa k názorom epidemiológov, že je len otázkou času, kedy sa delta variant rozšíri aj na Slovensku.

Práve epidemiológovia očakávajú, že v polovici augusta, keď sa začnú Slováci vracať zo zahraničných dovoleniek, môže variant delta spustiť tretiu vlnu pandémie. Predpokladá sa, že práve v tom čase vytlačí britskú mutáciu, ktorá na Slovensku dominuje už od jari. Delta variant sa pritom šíri oveľa rýchlejšie. Pacienti sú infekční, teda môže ďalej nakaziť iných, už na druhý až tretí deň. Preto sa ráta s pomerne krátkym časom, kým by delta ovládla aj Slovensko.

Matovič zdôraznil, že práve jeho rezort sa snaží motivovať k očkovaniu cez lotériu a platenú formu verbovania. Lotérie sa môže zúčastniť každý, kto je zaočkovaný. Verbovné sa bude platiť tomu, kto prehovorí iného človeka, aby sa dal zaočkovať. Parlament tento návrh, ktorý predložil na rokovanie poslanec OĽaNO György Gymesi, v piatok schválil. Pod tento nápad sa však nechce podpísať koaličná SaS.

Jej líder Richard Sulík kollárovcom vyčíta, že sa zľakli reakcií na sociálnych sieťach. „Chceli sme jeden motivačný balíček. Lotériu a odmeny, o ktorých si nemyslíme, že je to najšťastnejšie riešenie, ale v poriadku. A to malo ísť ruka v ruke s tým, že očkovaní budú mať viac slobôd. Takto sme sa dohodli všetky koaličné strany,“ opísal dianie počas týždňa Sulík.

„Naposledy Sme rodina urobila otočku o 180 stupňov. Dvakrát súhlasili – aj na koaličnej rade, aj na vláde, ale potom zablokovali používanie Greenpasov na národnej úrovni. Z nejakého strachu pred antivaxermi tento návrh zablokovali,“ povedal Sulík. Dodal, že keď neplatí jedna časť balíčka, nebude platiť ani tá druhá, a preto sa jeho poslanci zdržali pri hlasovaní o lotériách a finančnej motivácii pre verbovačov.

Sulík spolu s poslankyňou Jankou Bittó Cigánikovou objasnili, že práve Greenpassy mali byť vstupenkou očkovaných na hromadné podujatie, do reštaurácií či kúpalísk. „Ak má byť niekde šesť osôb, to platí pre neočkovaných, očkovaní sú navyše,“ povedal Sulík.

Bittó Cigániková dodala, že neočkovaní by mali chodiť na takéto podujatia bez limitu, resp. by mali byť povolené násobky pri počte ich účasti v porovnaní s neočkovanými. „Už tento mesiac môžu byť niektoré regióny v ružovej alebo červenej zóne, keď sa nebudú dať robiť svadby, kary, oslavy. My sme chceli, aby usmernenia v Covid automate platili pre testovaných, ale nie pre očkovaných. Ak sa najbližší mesiac nedostanete ku kaderníčke, na koncert, treba sa poďakovať Sme rodina,“ hnevala sa Bittó Cigániková.

Koalícia bude o pravidlách pre očkovaných a neočkovaných ešte hovoriť. V parlamente by sa mali ocitnuť 22. júla.