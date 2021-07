Obete vírusu si zaslúžia pamätník. Prvý bude v Banskej Bystrici

Iniciatíva Skutočné obete COVID-19, v ktorej si navzájom pomáhajú práve pozostalí, chce ukázať, že ani na konci života nemôže z človeka zostať len číslo v štatistike. Aj preto, že sa so svojimi blízkymi nemohli rozlúčiť, pre pandemické opatrenia im nemohli povedať, ako ich ľúbia. Preto iniciatíva dnes nielen pomáha pozostalým, ale snaží sa, aby mohli svojich blízkych navštevovať v nemocniciach a stáť pri nich aj v najťažších chvíľach.

Na druhej strane však cítia, že v pamäti spoločnosti by mala zostať trvalá spomienka na tragédiu pandémie. Preto iniciatíva stojí aj za dvoma zaujímavými projektmi. Prvým je výsadba živých pietnych miest po celom Slovensku, ale aj výstavba centrálneho národného pamätníka. Členovia iniciatívy chcú pravidelne informovať o pokrokoch v rámci oboch projektoch a dúfajú, že spoločnosť nezabudne na rozsah i hĺbku pandémie vírusu. Iniciatíva ponúka každému mestu a obci, ktoré sa stotožní s touto myšlienkou, pomoc pri vybudovaní živého pamätníka. Miesta, kam môžu pozostalí prísť, zaspomínať, položiť kvety či zapáliť sviečku.

Symbolom živého pietneho miesta bude lipa – strom, symbol, ktorý žije a dýcha. Koronavírus bral ľuďom dych, lipa bude za nich teraz dýchať. Aspoň symbolicky. Navyše, jej listy majú tvar srdca a kvet lipy lieči dýchacie ústrojenstvo.

Iniciatíva už začala s oslovovaním miest a obcí a vyhlásila verejnú zbierku, ktorou sa získajú financie na kúpu a výsadbu stromov po celom Slovensku. Sadiť by sa mali šesť- až desaťročné stromy, ktoré dosahujú veľkosť tri až štyri metre. So samotnou výsadbou by sa malo začať na jeseň.

Prvým mestom, ktoré sa k projektu prihlásilo, je Banská Bystrica. "Som presvedčený, že vybudovanie takéhoto živého pietneho miesta v našom kraji má veľký spoločenský i ľudský rozmer a význam. Nikdy na obete, ktoré si vyžiadala pandémia, nesmieme zabudnúť,“ povedal poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Martin Turčan.

Projekt centrálneho Pamätníka obetiam pandémie COVID-19 je zatiaľ v začiatkoch. Umelecké dielo, ktoré by malo byť na konci, by malo byť dôstojnou pripomienkou, vyjadrením úcty a skutočnej solidarity s obeťami a pozostalými. Iniciátori uvažujú nad jeho umiestnením v Bratislave. Možno bude stáť v záhrade Prezidentského paláca, možno v Medickej záhrade či na Ondrejskom cintoríne. Dôležité je, aby miesto bolo prístupné pre všetkých.

Iniciátori chcú vyhlásiť verejnú súťaž návrhov, pričom verejnosť by mala poznať všetky prihlásené návrhy. Víťazný návrh by mal byť vybratý na jar budúceho roku.

Na transparentný účet Skutočné obete COVID-19 môžu prispieť všetci. Je zriadený v Slovenskej sporiteľni pod číslom SK6009000000005179083645.