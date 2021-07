Počas týždňa sa vrátia tropické horúčavy. Kedy opäť príde úľava?

Po čiastočnom ochladení počas víkendu teploty opäť vystrelia do neporíjemných výšok. Kedy z nich spadnú dolu?

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorologičkou Miriam Jarošovou na tento týždeň.

VIDEO: Ako to vyzerá v Chorvátsku? Napríklad aj takto krásne.

Aký bol jún?

Júnový charakter počasia výrazne prispel k zreteľným prejavom sucha a to napriek tomu, že v ostatných dňoch sa na mnohých miestach vyskytli lokálne búrky. Niektoré stanice zaznamenali v minulom mesiaci extrémne nízke úhrny zrážok. Bratislavská Koliba ich mala len 6 mm, čo je za ostatných 71 rokov najnižšie číslo. V Žihárci spadlo 6,2 mm zrážok a došlo tak k prekonaniu rekordu z roku 1961. Kráľová pri Senci hlásila len 3,1 a Malý Javorník 5,4 mm. Tam došlo k prekonaniu čísla z júna 2003, keď tam spadlo 20,8 mm zrážok.

Na väčšine meteorologických staníc mali druhý až tretí najteplejší jún od roku 1951. Hodnoty stúpali do úrovne 35 stupňov a viac. Niekde zaznamenali najvyššiu júnovú teplotu v histórii prevádzky svojich staníc.

„Nitra dokonca tesne prekonala rekord z júna 2000, keď tam namerali 36,2 a teraz tam hlásili 36,3 stupňa. Dolný Hričov prvýkrát dosiahol 35 stupňov od spustenia tamojšej stanice v roku 1975,“ povedal klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško.

Jún bol aj extrémne slnečný, pričom niekde zaznamenali takmer 400 hodín trvajúci svit. V Nitre dosiahla táto hodnota 395 hodín a tromfla rekord z roku 2000, keď tam slnko svietilo 377 hodín. Hurbanovo hlásilo 391, Piešťany 380, bratislavské letisko 374, Košice 346 a Poprad 343 hodín. Vysoké čísla mali aj na horách, kde sa inak vyskytuje viac oblačnosti. Chopok prekonal 235 hodín z júna 2000, pričom teraz tam trval slnečný svit až 250 hodín.

Pozoruhodný je tiež rozdiel priemernej mesačnej teploty medzi tohtoročným májom a júnom. Ten predstavuje, v tých najkrajnejších prípadoch, takmer 10 stupňov. „Prievidza napríklad hlásila v máji presne 13 a v júni 22,3 stupňa. Rozdiel teda dosiahol 9,3, no v porovnaní s dlhodobými meraniami týchto hodnôt by to malo byť len 3,1 stupňa. Takže teraz bol ten rozdiel približne trojnásobný,“ upozornil Faško.

V júni sa striedali vlny horúčav s miernymi ochladeniami. Na konci mesiaca klesli teploty tesne pod tridsiatku. Takýto scenár odštartoval aj začiatok júla – jeho prvý deň nedosiahol na mnohých staniciach ani 25 stupňov. Okrem toho fúkal vietor, ktorý pocit ochladenia zvýraznil. „V ďalších dňoch nás naďalej čaká striedanie horúčav s ochladeniami. Pri výmenách vzduchových hmôt sa môžu vyskytovať zrážky. Ich územné rozloženie je však veľmi rozdielne, takže niekde naprší len minimum a inde, pri búrke, aj viac ako 50 mm,“ povedal klimatológ.