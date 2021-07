Slovensko je piaty najmenej zaočkovaný štát EÚ. Ako zareaguje na ďalšiu vlnu?

Priemer Európskej únie už pritom prekročil 50 %. Maďarsko dosahuje 57 %, Česko 47 % a Poľsko 44 %. Slovensko je tak piatou najmenej zaočkovanou krajinou únie a už v blízkej budúcnosti sa to štátu môže podľa analytikov VÚB banky vypomstiť. Málo zaočkovaná populácia totiž bude len čiastočne spomaľovať šírenie vysoko infekčného delta variantu vírusu v najbližších týždňoch a mesiacoch. Zároveň bude veľká časť obyvateľstva týmto šírením stále vážne ohrozená, keďže aj rizikové skupiny obyvateľstva s očkovaním do istej miery váhajú.

„To môže znamenať nevyhnutnosť skôr či neskôr znovu prijímať opatrenia proti šíreniu vírusu, ktoré uškodia aj ekonomike. A to vo vyššej miere, či dlhšie, ako v krajinách, ktoré budú zaočkované viac. Znova môžu trpieť najviac kontaktné segmenty služieb,“ uviedli analytici VÚB banky.

Motivácie ľudí k očkovaniu ako sprísnenie režimu na hraniciach a povinné testovanie pre neočkovaných, či finančné bonusy a lotéria by mohli podľa analýzy pomôcť zvýšiť do jesene zaočkovanosť na vládny cieľ 60 %. Z väčších krajín doteraz najviac zaočkovaný Izrael (64 %) v júni predbehla Kanada so 68 %, ako aj Spojené kráľovstvo a Čile, obe majú zaočkovaných 66 % populácie.