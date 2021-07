Kauza Sputnik. Nemohúcnosť či 'podlá propaganda'?

VIDEO: V januári bol vtedajší premiér Igor Matovič za plošné testovanie, nie očkovanie. Vyhlásil, že ak bude mať k dispozícii vakcíny, za tri dni zaočkuje celé Slovensko.

Keď v druhej polovici februára Matovič, ešte ako premiér, oznamoval zámer nakúpiť ruskú neregistrovanú vakcínu, argumentoval prieskumom verejnej mienky, podľa ktorého by sa takmer pol milióna ľudí dalo Sputnikom V zaočkovať. V tom čase vrcholila druhá vlna pandémie, nemocnice boli plné pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 a počty infikovaných raketovo rástli.

Naopak, už vtedy Slovensko zaostávalo v tempe očkovania, menila sa očkovacia stratégia a ministerstvo zdravotníctva riešilo problémy s predbiehaním sa pri očkovaní či s nesprávnymi ihlami, ktorými sa látka vyťahovala z ampuliek, a tak sa nedarilo využiť všetky dostupné dávky vakcín.

VIDEO: Matovič: Ak by sme dnes Sputnik mali, milióny ľudí by sa ním zaočkovať dali. (17. 2. 2021)

Matovičova myšlienka, ku ktorej sa pridal aj vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), spôsobila zdesenie vo vládnej koalícii. Dvaja zo štyroch koaličných partnerov sa vyjadrili, že nie sú za dovoz a ak sa má látkou očkovať, tak na zodpovednosť šéfa rezortu zdravotníctva.

VIDEO: Šéf Smeru Robert Fico už vo februári o ruskej vakcíne: Sputnik dostal na bendžo. Tvrdil vtedy, že vakcínu na Slovensku vláda nechce, lebo je ruská. (27. 2. 2021)

Prvých dvestotisíc dávok prišlo na Slovensko 1. marca, pričom Krajčí Sputniku V udelil ako neregistrovanému lieku výnimku. Napriek sľubom, že sa začne rýchlo očkovať, bola prvým pacientom ruská vakcína podaná až začiatkom júna.

Medzitým sa koalícia rozhádala do tej miery, že vláda musela prejsť rekonštrukciou. Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňoval, že ruská strana nedodala potrebné dokumenty, ruská strana sa chcela stiahnuť, keď Slovensko meškalo s platbou. Navyše sa jej nepáčilo, že samotnú očkovaciu látku neposudzovalo laboratórium registrované v európskej sieti. Také však na Slovensku nemáme.

VIDEO: Spustili na mňa pre Sputnik mediálny lynč, posťažoval sa Igor Matovič (13. 4. 2021)

Keď sa začalo 7. júna s očkovaním, záujem už bol veľmi slabý. Aj k 4. júlu čakalo na prvú dávku 6 954 ľudí. Najväčší záujem je vo vekovej skupine 40 až 44 rokov, potom 35 až 39, nasleduje skupina 45 až 49 rokov. Na druhú dávku čaká 6 211 ľudí. Spolu má o Sputnik záujem necelých 20-tisíc ľudí.

Prihlasovanie na očkovanie Sputnikom V sa skončilo posledný júnový deň. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že nespotrebované vakcíny Slovensko vrátilo ruskej strane. Tá ich odkúpila za nákupnú cenu 9,95 dolára za dávku. Sputnik V je pritom dvojdávková vakcína.

Matovič, ktorého kauza Sputnik pripravila o kreslo premiéra, tvrdí, že za nízkym záujmom o očkovanie ruskou látkou je "podlá propaganda“.

Sociológ Václav Hřích z agentúry AKO však hovorí, že treba brať do úvahy rozdiel v situáciách, keď sa vakcína nakupovala a keď sa začalo očkovať. "V tej dobe sa iba začínalo s očkovaním. Boli sme v situácii, keď bol obrovský dopyt a táto alternatíva vyzerala ako nádej,“ vysvetľuje Hřích februárový deklarovaný záujem verejnosti o Sputnik V. V tom čase by sa podľa prieskumov dalo touto očkovacou látkou zaočkovať niekoľkostotisíc ľudí, možno aj pol milióna.

"Kým sa však začalo očkovať Sputnikom V, bol už záujem saturovaný. Ale na začiatku sa zdalo, že by mohol byť na Slovensku skôr ako iné očkovacie látky. Takže ten záujem zo strany verejnosti bol logický,“ upozorňuje Hřích. "Hovorí sa, že keď je niečoho málo, tak chceme čokoľvek. Keď je niečoho dosť, chceme to najlepšie. A najlepšie vychádzal Pfizer,“ podotýka.

VIDEO: György Gyimesi bol prvým poslancom, ktorý sa dal verejne zaočkovať Sputnikom V. A možno aj posledným.

Pod imidž vakcín sa podpísali aj politici. Platí to aj o Sputniku V, ktorým sa verejne nechal zaočkovať iba poslanec OĽaNO György Gyimesi. Matovič sa až teraz priznal, že sa prihlásil na očkovanie Sputnikom V, teda v čase, keď sa už verejnosť nemohla prihlásiť na očkovanie. Čiže jeho registrácia nemohla pritiahnuť ďalších záujemcov.

„Je to veľká škoda, že hlupáci odstrašili státisíce ľudí. A platí, že touto vakcínou sa chceli dať zaočkovať tí, ktorí inú vakcínu odmietali,“ zdôraznil Matovič v nedeľu v TA3. Výsledkom podľa neho je, že títo ľudia sa zaočkovať vôbec nedajú. V dôsledku antikampane postihol Sputnik podľa Matoviča na Slovensku rovnaký osud ako AstraZenecu. Pritom to bol práve Matovič, ktorý na adresu AstraZenecy povedal, že "o nej vieme svoje“.

VIDEO: Začiatkom júla Igor Matovič potvrdil, že stihol ešte registráciu na očkovanie Sputnikom V. Termín bol do konca júna.

Hřích upozorňuje, že aj pri očkovaní účinkuje viacero faktorov. Jedným z nich je dôveryhodnosť očkovacej látky. Na tú môžu mať vplyv aj vyjadrenia politikov. Navyše, Sputniku V verejne dôveroval iba jeden poslanec.

Aj podľa Hřícha už Slovensko dosiahlo strop v počte ľudí, ktorí sa chcú dať zaočkovať. "Ale to sa stalo aj v iných krajinách, musia vymýšľať lotérie a iné motivátory na očkovanie,“ dodal sociológ.

Na Slovensku by mala ľudí do očkovacích centier pritiahnuť pravidelná lotéria či akési verbovné – finančná odmena pre tých, ktorí niekoho nahovoria, aby sa dal očkovať. Presvedčenie človeka do 50 rokov by malo byť odmenené sumou 30 eur, od 50 do 60 dokonca sumou 60 eur a každý zaočkovaný nad 60 rokov je štátu hodný 90 eur.