Gašpar s Bödörom chceli ovplyvňovať vyšetrovanie Bašternáka, vypovedal Slobodník

Ako informoval portál Aktuality.sk, nepáčilo sa im, že chceli zadržať spolupracovníkov daňového podvodníka Bašternáka, u ktorého býval vtedajší premiér Robert Fico (Smer).

Slobodník, ktorý spolupracuje s políciou, vypovedal, že finančná polícia chcela zatknúť a predviesť na výsluchy blízkych spolupracovníkov daňového podvodníka Bašternáka. Následne ho však zavolal policajný prezident Gašpar, aby sa okamžite dostavil na 6. poschodie budovy Transpetrolu, lebo s ním potrebuje súrne hovoriť.

„Na 6. poschodí ma čakal p. Tibor G. a p. Norbert B., ktorý veľmi hlasito telefonoval s niekým, dosť rozčúlene. Ako ukončil rozhovor, posadili sme sa, a pán Tibor G. mi začal klásť otázky, že akých ľudí ideme ráno predvádzať, čo to má byť, aký to má dôvod a význam, prečo nie je on o tom informovaný, veď sa jedná o vec Bašternáka,“ vypovedal podľa Aktualít Slobodník. Ten sa im snažil vysvetliť, že ide o procesné úkony, ktoré treba spraviť rýchlo, aby sa nemarilo vyšetrovanie. Vtedajší policajný prezident mu však oponoval, že Bašternákových ľudí stačí predvolať a nariadil mu, aby celú akciu zastavil. Bernard S. to však podľa vlastných slov odmietol.

Neskôr ˇgašpar zavolal Slobodníkovi znovu a opätovne ho žiadal, aby sa okamžite dostavil na 6. poschodie budovy Transpetrolu. „Bolo mi povedané, či si uvedomujem, že tieto osoby spolu s Bašternákom majú blízky vzťah na rôznych vplyvných ľudí, premiér Fico je v podnájme v Bašternákovom byte, opätovne bude spôsobená z tohto konania len mediálna fraška proti Smeru a hlavne proti Ficovi,“ vypovedal Slobodník. Po odchode zavolal vyšetrovateľovi Mariánovi K., ktorého dnes tiež stíhajú pre podozrenia z korupcie. „On mi uviedol, že vec zariadil, podarilo sa mu chalanov stiahnuť s tým, že im budú doručené len predvolanky a nebudú predvedení na úkony,“ dodal Bernard Slobodník.