Ako sa roky kradlo v prísne stráženej väznici

Škoda len za posledné dva roky môže podľa predbežných odhadov dosiahnuť vyše 300-tisíc eur a mala by ešte rásť. Leopoldovská väznica, z ktorej sa mal ukradnutý materiál vynášať, však tvrdí, že o takomto incidente nič nevedia. Robili pri kontrole niečo zle alebo nehovoria pravdu?

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) podľa zákona vykonáva aj činnosť zameranú na zamestnávanie odsúdených osôb. Okrem získavania či zvyšovania pracovnej kvalifikácie odsúdených, ktorá dáva predpoklady na ich resocializáciu, pravidelná a účelná práca zmierňuje aj stres z dlhodobej izolácie v uzatvorenej komunite. Zrážky z miezd odsúdených sa používajú na úhradu nákladov výkonu trestu, na výživné, odškodňovanie či ďalšie pohľadávky odsúdených.

Práve z dôvodu potreby pracovnej sily z radov odsúdených boli za socializmu viaceré ústavy vybudované vedľa areálov štátnych priemyselných podnikov. Vo viacerých ústavoch – napríklad Košice-Šaca, Nitra-Chrenová, Dubnica nad Váhom či Ružomberok, fungujú krajčírske dielne, v ďalších – napríklad v Želiezovciach pri Leviciach, v Ilave a Prešove – sa zas vyrába nábytok. V ústavoch sú však aj čalúnnické, obuvnícke a strojárske dielne, pekárne či výroba záhradného nábytku a dlažby.

V Leopoldove môžu odsúdení pracovať aj v strojárskej dielni. Vyrábajú sa tam regály či kovové šatníkové skrine, ktoré sa využívajú na plavárňach alebo v práci na odkladanie osobných vecí. A práve v takejto dielni malo v posledných rokoch dochádzať k výrazným stratám rôzneho kovového materiálu. Škoda súkromnej firmy, ktorá dielňu prevádzkovala, mala len za posledné dva roky dosiahnuť až 300-tisíc eur, pričom sa predpokladá, že bude ešte vyššia.

Bývalý strážnik

Páchateľom by mal byť podľa zdrojov denníka Pravda jeden zo zamestnancov súkromnej firmy AJ Metal Design v Hrnčiarovciach nad Parnou, ktorá s leopoldovskou väznicou spolupracuje už od roku 1994. Pracoval tam niekoľko rokov ako majster dozerajúci na prácu odsúdených.

„Zo strany Zboru väzenskej a justičnej stráže je možné uviesť iba to, že so spomínanou spoločnosťou má ústav uzavretú zmluvu o vykonávaní prác a zmluvu o výpožičke nebytových priestorov. Z toho vyplýva, že ústav poskytne potrebný počet odsúdených za odplatu, ktorí následne vykonávajú strojárske, zváračské, montážne, manipulačné, sústružnícke a zámočnícke práce podľa pokynov a priameho riadenia poverených zamestnancov spoločnosti, ktorí denne prácu odsúdených kontrolujú,“ priblížila spoluprácu hovorkyňa ZVJS Anna Ragasová.

Podozrivý majster je dokonca bývalý príslušník ZVJS. Podľa našich zdrojov mal ešte ako strážnik v leopoldovskej väznici problémy, pretože len ťažko odolával ponukám odsúdených na rôzne kšefty. Na krádež mal poškodenú firmu upozorniť bývalý odsúdený, ktorý bol kedysi zaradený na tomto pracovisku. Údajne však nejde o klasickú krádež, ale tento majster materiál používal na rôzne zákazky pre známych.

„Podľa mňa na to železo chodili skoro všetci a dávali si domov vyrábať, čo potrebovali. Všetci, čo majú rodinné domy, začali stavať alebo prerábajú chalupu. Nebola to teda akože krádež, ale skôr to fungovalo tak, že dnes príde jeden, spraví mu bránku, včera inému poklop, pred týždňom zas ďalšiemu inú bránku, a keď mu niekto zaplatil, peniaze si nechal pre seba,“ priblížil nám ďalší zdroj, ktorý chcel tiež ostať v anonymite.

Ako cez väzenské múry?

Pravdepodobne toho už bolo priveľa a niekto sa rozhodol prehovoriť. Ako je možné, že sa na to dlhé mesiace neprišlo ani pri prísnej kontrole, ktorú musia podstúpiť všetci pri príchode aj odchode z väznice? „Zvláštne je to, že sa tieto veci diali za múrmi väznice, kde by sa na podobnú vec malo prísť veľmi rýchlo. Veď to nejakou cestou muselo ísť aj von! Je dosť možné, že takto robil so železom už dlhšie, a aj pre vedenie, pretože to, čo sa vyrobilo, muselo prejsť aj cez západnú bránu. Ak by sa to začalo vyšetrovať, to by sme sa dozvedeli aj iné veci, nielen uprednostňovanie či ležérne kontrolovanie áut,“ doplnil zdroj.

Leopoldovská väznica však nateraz odmieta, že by malo v ich ústave dôjsť ku krádeži. „Keďže ústav Leopoldov nedostal sťažnosť ohľadom vami spomínanej krádeže, je možné z našej strany potvrdiť len to, že väznené osoby vykonávajú svoju prácu na základe dohody bez podobných incidentov. Vzhľadom na to, že AJ Metal Design, a. s., je súkromná spoločnosť pôsobiaca v priestoroch Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov, je výlučne ich internou záležitosťou vyjadrovať sa pre médiá k ich interným záležitostiam, preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste sa s otázkami obrátili priamo na nich,“ odkázala Ragasová.

Firma už však podala trestné oznámenie a prípad preto nechce bližšie komentovať, aby tak nemarili vyšetrovanie. „Keďže v danej veci bolo podané zo strany spoločnosti AJ Metal Design, a. s., trestné oznámenie a momentálne je predmetný prípad v riešení orgánov činných v trestnom konaní, mám za to, že je potrebné počkať na ich rozhodnutie. Momentálne nebudeme vec žiadnym spôsobom komentovať. Chceme tým zabezpečiť orgánom činným v trestnom konaní pokoj a priestor na ich prácu,“ povedal pre Pravdu generálny riaditeľ spoločnosti Roman Fraňo.